Csak a baj lenne abból, ha kihalt fajokat keltenénk életre

Mióta a kutatók olyan eredményeket produkálnak, mint a mamut-DNS-t beültetése elefántba, már nem is tűnik olyan képtelen gondolatnak, hogy a genetika mai fejlődési tempója mellett a közeljövőben rég kihalt fajok felélesztésére is képesek lehetünk. A kérdés nem is az, hogy megoldható lesz-e az ilyesmi, hanem hogy megérné-e valóban meg is tenni. Egy új kutatás szerint nem – írja a Phys.org.

Elsőre azt gondolhatnánk, hogy ha új fajokat sikerülne visszahozni, az jót tenne a biodiverzitásnak, hiszen többféle faj élhetne. Valójában azonban éppen az ellenkezője történne. Ausztrál, új-zélandi és kanadai kutatók megvizsgálták, milyen ára lenne annak, ha kihalt fajokat hoznánk vissza, és életképes populációt hoznánk létre belőlük. Arra jutottak, hogy mindez olyan sokba kerülne, hogy óhatatlanul a ma élő fajok konzerválása elől venné el a pénzt. Vagyis

régi fajokat csak egyes mai fajok feláldozásával hozhatnánk vissza.

Kiszámolták például, hogy 11 közelmúltban kihalt faj visszahozása és védelme annyiba kerülne, mint 31 ma élő faj segítése ugyanott. A kutatók szerint ezért érdemesebb lenne a ma élő veszélyeztetett fajok fenntartására összpontosítani a forrásokat.

