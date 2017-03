Nők a NASA-nál lesz az új Lego Ideas szett

A Lego kihirdette új Lego Ideas szettjét. Most is több jelölt között válogattak és a NASA-ban dolgozó nőket fogják hivatalos készletként piacra dobni. A Lego Ideas egy jónéhány éve futó kezdeményezés, a rajongók megalkothatják és feltölthetik ötleteiket, támogatókat gyűjthetnek hozzá. A népszerű ötleteket aztán a cég vezetői is átnézik és kiválasztják azt, amelyikből megvásárolható készletet gyártanak.

A Woman of NASA szettben öt figura lesz, Margaret Hamilton informatikus, az Apollo program fedélzeti szoftverének megalkotója, Katherine Johnson fizikus, a Apollo 11 sikerének egyik legfontosabb szereplője, Sally Ride fizikus és űrhajós, Nancy Grace Roman csillagász, a Hubble anyja és Mae Jemison fizikus és űrhajós. Ők mindannyian fontos részei voltak a NASA történelmének.

Nem ez volt az egyetlen jelölt, a tizenkét versenyző között volt Star Wars készlet, az Űrgolyhók repülő busza, Voltron, az Univerzum védelmezője, az Adams Family kastély és az LHC. Ahhoz, hogy a Lego megfontolja, hivatalos készletet gyártson valamiből, a versenyzőnek legalább tízezer szavazatot kell szereznie. A fentiek mind megszerezték ezt.

A gyártó azért döntött a NASA-készlet mellett, mert ezzel is ünnepelhetik a nők által elért eredményeket, óriási szerepüket a NASA-nál. Az új Ideas szett év végén vagy jövő év elején kerül a boltokba.

Annyit még hozzátettek, hogy nem vetették el teljesen, hogy Voltronból is hivatalos készlet legyen, ezt majd a következő döntési sorozatnál megtárgyalják. Nyáron fognak erről dönteni, és persze a jelöltek is megvannak már.