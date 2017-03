Most a vaddisznók okoznak gondot Fukusimában

Elárasztották a vaddisznók a fukusimai atomkatasztrófát követően kiürített japán városokat, a hat év után hamarosan visszatérő lakók aggódnak a portyázó csordák miatt, írja az MTI.

A 2011-es katasztrófa után állatok százai érkeztek a környező hegyekből, hogy Namie tengerparti város üres utcáin és elhagyatott hátsó kertjeiben élelem után kutassanak.

"Nem teljesen világos, kik a város urai, az emberek vagy a vadak. Ha nem szabadulunk meg tőlük és nem vesszük át az irányítást, a helyzet még jobban elvadulhat és lakhatatlanná válhat a város" - mondta Baba Tamocu, a város polgármestere. Namie egyes részeit alkalmasnak nyilvánították arra, hogy az emberek visszatérhessenek lakhelyükre a hónap végén.

Március végén Japán feloldja az evakuálási rendeletet az atomreaktortól mindössze 4 kilométerre lévő Namie egyes részeire és három másik városra vonatkozóan.

A közeli Tomioka városban egy 13 fős vadászcsapat lövi ki a vaddisznókat, amelyekről ismert, hogy hajlamosak bizonyos esetekben az emberre támadni. Hetente kétszer harminc ketreccsapdát helyeznek ki, rizsliszttel csalogatva oda a vadakat.

"Miután az emberek elmentek, a vaddisznók elkezdtek lejönni a hegyekből és most már nem is mennek vissza. Találtak egy helyet, amely kényelmes, rengeteg a táplálék és senki sem üldözi őket" - mondta a vadászcsapat vezetője. Tavaly április óta a vadászcsapat háromszáz állatot fogott be, terveik szerint tovább folytatják a munkát az evakuálási rendelet visszavonása után is.

Namie egykori 21 500 lakosának több mint a fele döntött úgy, hogy nem tér vissza a városba.