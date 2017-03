Életképes humán embriók génjeit szabták át

Egy kínai kutatócsoport három életképes humán embrió néhány sejtjében sikeresen kijavított pár genetikai mutációt, és ezt most először vitték véghez a genetika svájcibicskájának tartott CRISPR módszert használva.

Az emberi lények genetikai módosítása számos etikai és jogi kérdést felvet, ezért a tudósok zöme inkább más fajokkal és/vagy szövetmintákkal kísérletezik. A Kantoni Orvosi Egyetem kutatócsoportja azonban 2015-ben humán embriókon is elkezdett kísérletezni.

A forradalmi genetikai módszert először még ők is életképtelen embriókon próbálták ki, például olyanokon, amelyeket két különböző spermium termékenyített meg, és emiatt biztosan nem született volna belőlük életképes utód. Ezek a kísérletek nem voltak túl sikeresek - írja a New Scientist című tudományos magazin -, tízből egynél is kevesebb sejtet tudtak a CRISPR módszerrel megjavítani. Ezt azzal magyarázták, hogy a felhasznált sejtek túlságosan abnormálisak voltak. Ezekből a próbálkozásokból nem tudnak következtetéseket levonni azzal kapcsolatban, hogy a módszer működne-e egészséges embriók esetében.

Ezért is kezdtek a kínai tudósok életképes embriókkal is kísérleteni. Szándékosan genetikai rendellenességeket okoztak az emberióknak, mégpedig úgy, hogy örökletes betegségben szenvedő férfiak spermiumával termékenyítettek meg éretlen petesejteket (azért éretlen petesejteket használtak, mert a termékenységi klinikákon ezektől általában megszabadulnak, ezek ugyanis nehezebben termékenyülnek meg).

Ezután megpróbálták kijavítani az okozott hibákat a CRISPR segítségével. A kutatók pár embrióban kijavították a génmutációt, de a többiben a CRISPR a javítás helyett kikapcsolta a hibás gént, ami nem jó megoldás.

A kínai csoport fontos előrelépést tett a születési rendellenességek javítása felé, de most még nagyon távol vagyunk a céltól. Az etikai kérdések is biztosan terítékre kerülnek, mielőtt élesben alkalmazhatóvá válna ez a fajta génsebészet.