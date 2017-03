Ne legyen az a seggfej, aki pénzt dobál az állatoknak

Az MTI jelentése szerint vérmérgezésben elpusztult kedden az a thaiföldi levesteknős, amelynek gyomrából két hete csaknem ezer pénzérmét operáltak ki orvosok.

Nem meglepő, a rengeteg megevett aprópénz idézett elő vérmérgezést nála. A műtét után "végre szabadon tudott úszni és boldogan enni, mielőtt kimúlt volna" - közölte Nantrajka Csanszu, aki 11 kilogramm pénzérmét távolított el az állat gyomárból március 6-án egy hosszas műtétben.

Az Omszinnak (persely) elnevezett teknős jól volt az operáció után, de egy szombati orvosi ellenőrzésnél derült ki, hogy gondok vannak bélrendszerével. Az orvosok másodszor is megműtötték, ám azóta a teknős kómában volt, és már nem ébredt fel.

A Bangkoktól 120 kilométerre délre lévő Szri Racsa város egyik tavában élt a 25 éves nőstény levesteknős (Chelonia mydas), amelynek gyomrából

915 érmét operáltak ki

egy hatórás műtét során a bangkoki Csulalongkorn Egyetemi Kórházban.

Az állatot katonák vitték állatorvoshoz, amikor észlelték, hogy úszáskor nem használja az egyik lábát. Megröntgenezték és számítógép-tomográfiás (ct) vizsgálatnak vetették alá, amely kimutatta az aprópénzeket az Omszinnak (Persely) elnevezett teknősben. Az öt kilogrammot nyomó érmék súlya összeroppantotta a teknős hasi páncélját, életveszélyes fertőzéseket okozva. Az orvosok szerint több érme megrozsdásodott vagy részben feloldódott.

Valamiért az emberek egy része (például a thaiföldiek) szerint szerencsét és hosszú életet hoz, ha pénzt dobnak a teknősök otthonául szolgáló tavakba. De ne gondoljuk, hogy csak a thaiok ekkora seggfejek, ez a kép például Budapesten, a Tropicariumban készült, valaki olyan ügyesen dobta a pénzt, hogy az pont az aligátor fején landolt, kétszer is. Persze nem lenne ezzel a dobálással semmi baj, ha lenne egy olyan szabály, hogy csak az dobhatja be az aligátornak a pénzt, aki aztán ki is hozza onnan.