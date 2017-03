Stephen Hawking az űrbe megy

Az idén 75 éves világhírű amerikai fizikusnak, Stephen Hawkingnak már két évvel korábban is felajánlotta Richard Branson, a Virgin nevű cégcsoport tulajdonosa, hogy egy felszálló űrhajóján rajta lehet a fizikus, most valóra válhat a dolog.

Maga a professzor beszélt erről Good Morning Britain című televíziós műsorban. Azt mondta, soha nem gondolta volna, hogy egyszer tényleg eljut az űrbe, de most, hogy Richard Branson felajánlotta neki, hogy rajta lehet a Virgin Galactic nevű űrhajó fedélzetén, és habozás nélkül igent mondott, még ez is megtörténhet. (via)