A kínai elefántcsont-mánia a kihalás szélére sodorja az afrikai elefántokat

Az elmúlt években több tízezer elefántot öltek le Afrikában az állatok agyara iránti növekvő ázsiai, legfőképpen kínai kereslet miatt, egyre inkább a kihalás szélére sodorva az afrikai elefántokat.

Fotó: Isaac Lawrence Elefántcsont-faragványok egy kirakatban

Az elefántcsont iránti kereslet Kínában szerencsére elkezdett csökkenni – derül ki egy természetvédő csoport friss jelentéséből. A kínai kormány még az idén véget akar vetni az elefántcsont legális kereskedelmének. A tervek szerint az elefántcsont termékeket gyártó üzemek még a héten, az ilyen termékeket értékesítő üzletek pedig legkésőbb az év végéig bezárnak.

A jelentés szerint a dekorációként és szuvenírként hasznosított elefántcsont kilogrammonkénti ára a 2014-es 2100 dollárról (604 ezer forint), 730 dollárra esett vissza 2017 februárjára – írja az MTI.

Az elefántcsont piaci árának visszaesésében az is szerepet játszik, hogy a kínai gazdaság lassulása miatt kevesebb ember engedheti meg magának az ilyesfajta luxuscikkeket. Kína bejegyzett elefántcsont-értékesítő helyeinek egy része már lejjebb vitte az árait vagy az orosz tundrán kiásott mamutagyarra cserélte elefántcsont termékeit. Kína továbbra is a világ legnagyobb mamutagyar fogyasztója, habár a mamutagyar kilogrammonkénti ára is 730 dollárra csökkent a 2014-es 1900 dollárról.

Az afrikai elefántpopulációra vonatkozó korábbi becslések 420-650 ezer egyedre rúgtak. A környezetvédők szerint a vadorzók évente akár 20 ezer példánnyal is végeznek. Az afrikai elefántok 30 százalékát orvvadászok ölték meg 2007 óta.