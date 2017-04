Gyönyörű új kép érkezett a Jupiterről

Új, részletgazdag képet közölt a NASA és az ESA a Jupiterről – írja a Space Reporter.

A felvételt a Hubble űrtávcső készítette még április 3-án, az OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy) nevű program keretében. Az OPAL-t 2014-ben indította az amerikai és az európai űrügynökség a Naprendszer négy gázóriásának a vizsgálatára. Az első évben az Uránusz volt soron, 2015 óta pedig a Jupiter és a Neptunusz, végül 2018-ban a Szaturnusz fog következni.

A kép azért most készült el, mert a Jupiternek a Föld felé mutatott féltekét éppen teljesen megvilágítja a Nap. A bolygó most jár hozzánk a legközelebb, nagyjából 670 millió kilométerre. A nagy részletességű képen jól látszik a Nagy Vörös Folt, a bolygó jellegzetes légköri formációja, illetve egy hasonló, de kisebb vörös folt is. A felhőövek különböző árnyalatait az eltérő ammóniatartalom adja: a világosabb sávokban kevesebb, a sötétebbekben több a fagyott ammónia.

Ez a kép is megerősíti, hogy a Nagy Vörös Folt zsugorodóban van, de azt még a tudósok se tudják, miért, a Hubble további képeitől várják a magyarázatot. A nagynyomású anticiklon nagyjából kétszer akkora átmérőjű, mint a Föld, és sokkal forróbb, mint a Jupiter légköre bárhol máshol, ez lehet a magyarázata annak is, hogy a bolygó légköre összességében is melegebb, mint amit a Naptól való távolsága alapján várhatnánk.