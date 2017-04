Több ezer foga van egy apró tengeri halnak

Körülbelül 1800-2300 foga van a kacsacsőrre hasonlító szájában, tapadókorong van a hasán, és még csak régi múzeumi mintatartó edényekben találkoztak a tapadóhalak családjának most felfedezett tagjával, a Nettorhamphos radula nevű fajjal.

Az új tapadóhal fiatal példányait a welshpooli Nyugat-Ausztrál Múzeum gyűjteményében találták meg, amikor átnézték az évtizedekkel ezelőtt eltett állatokat. Ezeket azzal a céllal gyűjtötték be, hogy egyszer csak lesz ideje valakinek rájuk nézni. Most lett. Az áttetsző hal csak pár centi hosszú, de a szája tele van fogakkal, és olyan erős tapadókorong van a hasán, amely az állat testsúlyának a 150-szeresét is elbírná.

Fotó: University of Washington

Kevin Conway és Glenn Moore komputertomográf (CT) segítségével szkennelte be az állatot, így tudták alaposabban megnézni az állkapcsán sorakozó rengeteg fogat. Nem egy átlagos tapadóhalról van szó, mert tízszer több foga van, mint a többi fajnak. Állkapcsa alapján nem csak egy új fajt találtak, hanem egy eddig ismeretlen nemzetséget a tapadóhalak családjában.