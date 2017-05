Elképesztő látvány: sárkánybőrözik a jég a Déli-sarkon

Egy tavaly ősszel indult expedíción különös, ritkán látott jégpáncéllal találkoztak sarkkutatók. A tudósok – nyolc országból 27 kutató – egy amerikai jégtörőn utaztak a Déli-sarkra, hogy a sarki beltengerek, az úgynevezett polinják, azaz jéggel teljesen körülvett állóvizek téli viselkedését tanulmányozzák.

Az alábbi fotókon is látható, “Sárkánybőr” névvel illetett különleges jeget április elején figyelték meg a kutatók, a Ross-tenger felé tartva. Az IMAS (Institute for Marine and Antarctic Studies) egyik kutatója, dr Guy Williams úgy fogalmazott, hogy “a Sárkánybőr nagyon ritka, bizarr jégtípus, a krioszféra birodalmában zajló sötét és kaotikus folyamatok bizonyítéka, amilyet 2007 óta nem láttunk az Antarktiszon.”

Hogy miképp keletkezik ez a különleges textúrájú jégpáncél? A tenger hullámzása és a szél egyszerre alakítja ilyenné a kezdetben korong formában kifagyó, majd egymásra torlódó jégtáblákat, magyarázta Julienne Stroeve, a Nemzeti Hó és Jég Adatközpont kutatója a Gizmodónak.