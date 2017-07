Összeomolhat a híres Szószék szikla

A geológusok attól tartanak, hogy a híres norvég Preikestolen - magyarul Szószék szikla - összeomolhat és áradást okozhat.

A Norvégia dél-nyugati részén található Preikestolen 604 méterre magasodik a Lysefjorden (Fény fjordja) fölé. Ez utóbbi 40 kilométer hosszú, világos színű gránitsziklák szegélyezik, és van köztük több mint 1000 méter magas is. Ez annyira egyedi és csodálatos látvány, hogy rengeteg turista látogat ki helyszínre, igaz, nagyon sokan meg is szívják. Ennek ellenére - vagy épp ezért - a sziklán lévő egyik repedés tágulni kezdett, ami komolyan aggasztja a geológusokat.

Pár milliméter is számít

A Norvég Geológiai Szolgálat (NGU) mérései szerint a sziklán lévő félméteres repedés - ami már 1930 óta aggasztja a norvégokat - 2-3 millimétert tágult. Ez nem tűnik soknak, de a csavarokkal megerősített repedés 22 évig egy millimétert sem változott, az pedig soha nem jó, ha hirtelen, ismeretlen okok miatt egy kiálló szikla repedezni kezd.

Az NGU ezért modern módszerekkel közelről is vizsgálni kezdi a Preikestolenon lévő repedést, amit többek között különböző szögekből bescannelnek, egy helikopterről nagy felbontású képeket is készítenek róla, illetve a Norwegian University of Science and Technology (NTNU) diákjai egy 3D-s modellezést is csinál, hogy analizálják a szikla stabilitását.