A valaha talált legnagyobb halgyík került elő

Minden eddiginél nagyobb Ichthyosaurus maradványait azonosította egy német és egy angol kutató – írja a Tech Times. A fosszília tanúsága szerint ráadásul az őshüllő éppen terhes volt, amikor elpusztult.

A halgyíknak is nevezett Ichthyosaurus nemhez tartozó állatok a jura és a kora kréta korban éltek. A dinoszauruszokkal haltak ki 90 millió évvel ezelőtt, de hibásan szokták a dínók közé sorolni őket, a delfinszerű hüllők valójában előbb jelentek meg náluk.

A most azonosított példányt Ichthyosaurus somersetensisnek nevezték el, mert az angliai Summerset partjainál találták még a kilencvenes évek közepén. 200 millió éves, és bő három méter hosszú, ami a feltételezések szerint akár húsz méteresre is megnövő társaihoz képest kicsinek számít, viszont így is ez a legnagyobb, amelyet valaha találtak.

Az állat a megtalálása után Németországba, az Alsó-Szászországi Állami Múzeumba került, itt figyelt fel rá Sven Sachs, a Bielefeldi Természettudományi Múzeum kutatója, aki Dean Lomaxszal, a Manchasteri Egyetem halgyíkszakértőjével vizsgálta meg alaposabban, és megállapították, hogy egy új fajról van szó. Az erről szóló tanulmányuk az Acta Palaeontologica Polonica szaklapban jelent meg.

Az állat maradványainak a vizsgálatakor kiderült, hogy az elpusztulásakor terhes volt. Ez a harmadik megtalált halgyíkembrió, és az első, amelynek a faját is sikerült beazonosítani. Csak részlegesen maradt fenn, részben azért, mert a váza még nem csontosodott meg teljesen, vagyis még fejlődésben volt.

A kutatók azt is kiszúrták, hogy a múzeumban kiállított fosszíliához egy másik faj farkát illesztették hozzá, feltehetően azért, hogy teljesebbnek tűnjön.