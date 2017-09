Skót apácák eltitkolták több száz gyerek halálát, tömegsírba temették őket

Igazi horrorfilm-forgatókönyvnek való történetre derült fény Skóciában. Az 1981-ig apácák által fenntartott lanarkshire-i Smyllum Park árvaház mellett 400 gyerek maradványait rejtő tömegsírról szereztek tudomást a kutatók – írja a Telegraph.

Korábban is sejtették, hogy sok, az árvaházban elhunyt gyereket temettek jelöletlen sírba, de most feltárt dokumentumok szerint 402 testről van szó, ez több mint a duplája annak, amit előzetesen feltételeztek a történészek. A halálesetek feltárására egy nagyobb, az intézetekben jellemző kegyetlen bánásmódot kutató projekt keretében került sor, amelynek során 15 ezer oldalnyi dokumentációt fésültek át. Az ügy először 2004-ben kapott nagyobb publicitást, amikor a skót kormány nyilvánosan bocsánatot kért a szociális intézményekben a múltban történt visszaélések miatt, és szégyenteljesnek nevezte, hogy rengeteg jelöletlen sírba temetett gyereknek máig nem szolgáltattak igazságot. Azóta elindult az állami gyermekbántalmazási vizsgálat, amelynek keretében a Smyllum Park melletti St. Mary's temetőt is feltárták.

A Smyllum Park árvaházat a Daughters of Charity of St. Vincent de Paul nevű apácarend üzemeltette 1864-től 1981-ig, a vezetőik összesen 120 halálesetet vallottak be, mint most kiderült, a valós szám jóval magasabb volt. Az árvaházat élve elhagyók közül sokan azzal vádolták az apácákat, hogy bántalmazták és elhanyagolták a gyerekeket, nagyrészt az ő panaszaik hívták életre végül a Skót Gyermekbántalmazási Vizsgálatot.

A Smyllum Park működésének közel 120 éve során összesen 11 601 gyerek fordult meg az intézményben. A most feltárt 402 haláleset többsége 1870 és 1930 közt történt a kutatók szerint, a leggyakoribb okok különböző fertőzések (tuberkolózis, influenza, skarlát) és balesetek voltak. Az elhunyt gyerekek ma élő rokonai azt sürgetik, tárják fel a tömegsírt radaros módszerrel, hogy kiderüljön, összesen még hányan fekszenek a St. Mary's-ben jelöletlen sírokban, akikről esetleg nincs is dokumentum.

A Daughters of Charity jelenlegi tagjai elzárkóztak az interjúkérelmek elől, de egy közleményben azért kiadtak, amelyben leszögezik, minden fronton együttműködnek és segítik a nyomozást, illetve hogy a bántalmazás minden formája ellenkezik az általuk vallott értékekkel.