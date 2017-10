Nem ufók miatt pislákol a titokzatos csillag

Egy nemzetközi kutatócsoport végtelenül prózai megoldást talált a csillagászat iránt érdeklődőket már két éve lázban tartó Tabby csillaga néhány rejtélyére – írja a Space.com.

A becsületes tudományos nevén KIC 8462852 katalógusjelű csillag a Hattyú csillagképben, tőlünk 1500 fényévnyire található. Két évvel ezelőtt vették észre a Kepler űrtávcsővel, hogy a csillag olyan fura fényességváltozásokat produkál, amelyeket semmilyen ismert jelenséggel nem tudnak megmagyarázni.

A pislákolást okozó szárazabb tudományos lehetőségek mellett így gyorsan megjelentek az elrugaszkodottabb lehetőségek is, például hogy egy fejlett idegen civilizációnak a csillag köré felhúzott építménye, talán valamiféle napelemstruktúra állhat a dolog mögött.

A kutatók most azt figyelték meg, hogy a pislákolás jobban kivehető ultraibolya, mint infravörös fénynél. Ez azért érdekes, mert minden porszemnél nagyobb objektum nagyjából egyenlő fényváltozást okozna minden hullámhosszon. Vagyis

a csillag fényét nem ufók takarhatták el, hanem por.

Huan Meng, a tanulmány vezető szerzője, az Arizonai Egyetem kutatója szerint ez nagyjából ki is zárja az ufóelméletet. Szerintük a magyarázat egy a csillag körül keringő porfelhő, amelynek nagyjából hétszáz napos a keringési ideje.

A kozmikus rejtélyek rajongóinak se érdemes azért teljes letargiába zuhanniuk, mert maradtak még így is magyarázatra váró jelenségek. Elsősorban az, hogy a csillag nemcsak pislákol, hanem folyamatosan halványodik is, 1890 és 1989 között például 20 százalékot, de 2009-től 2013-ig is további hármat. A közelmúltban ráadásul kiderült, hogy a nagy halványodás közepette néha mégiscsak fényesedik egy kicsit. Mindennek az okáról továbbra sincs halvány fogalma se a kutatóknak.

A pislákolást magyarázó tanulmány az Astrophysical Journal szaklapban jelent meg.

