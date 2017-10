Hivatalosan is visszatért a halálból a Lord Howe-szigeti botsáska

Hivatalosan is visszatért a halálból a csaknem száz évig kihaltnak vélt Lord Howe-szigeti botsáska, amelynek néhány évvel ezelőtt ugyan felfedezték egy feltételezett populációját, ám csak most sikerült tudományosan is bizonyítani, hogy az ausztráliai faj nem tűnt el a Föld színéről, írja az MTI.

A szárny nélküli, méretes botsáska egykor rendkívül elterjedt volt a Lord Howe-szigeten, ám egy 1918-ban történt hajótörés után a szigetre kerülő patkányok szinte teljesen kipusztították a fajt, amelyet nem sokkal később hivatalosan is kihaltnak nyilvánítottak.

Tizenhat évvel ezelőtt azonban a Lord Howe-szigeti botsáskára rendkívül hasonlító rovart fedeztek fel a szigettől 23 kilométerre fekvő Ball's Pyramid nevű vulkanikus maradványon. Akkor, 2001-ben az Index is megírta a hatalmas hírt.

A kutatók összehasonlították a a kihaltnak vélt botsáska múzeumi példányai és a 2001-ben talált rovarok DNS-mintáit, így bizonyították be, hogy egy és ugyanazon fajról van szó.

A 2001-ben talált példányokat a melbourne-i állatkertbe szállították, ahol meg is kezdték a faj fogságban való tenyésztését. A Current Biology című folyóiratban közölt friss eredmények pedig jelentősen segíthetik a botsáska visszatelepítésére irányuló erőfeszítéseket. Egy kifejlett Lord Howe-szigeti botsáska testhossza akár a 15 centimétert is elérheti. A "szárazföldi homárként" is emlegetett rovar napközben a fákon rejtőzködik, és csak éjszaka jön elő táplálkozni.

Úgy képzelem, hogy talán tíz év múlva, a Lord Howe-szigetre látogató emberek azért fognak éjszakai sétára indulni, hogy megpillanthassák ezeket a rovarokat

– mondta Alexander Mikheyev, a japán Okinavai Tudományos és Technológiai Intézet (OIST) munkatársa, hozzátéve, hogy 20 éven belül pedig remélhetőleg már újra benépesül a sziget a különleges rovarokkal.