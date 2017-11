Életveszélyessé vált a Planetárium, a kormány végre pénzt ad a felújítására

Megmenekülhet a siralmas állapotban lévő, júniusban bezárt Planetárium. A budapesti Népligetben lévő intézmény évek óta egyre inkább lerohad, a negyvenéves épület a vízelvezetés nélküli lapos tető miatt folyamatosan beázik. Emiatt már 2016 nyarára is be kellett zárni az intézményt, azután októberben még kinyitottak, de idény nyáron újra be kellett zárniuk.

Az intézményt a TIT tartja fenn, rendszeres állami támogatásuk nincs, a jegybevételekből kellene fenntartaniuk magukat, de mivel nem hogy fejlesztésre, de állagmegőrzésre sincs pénzük, a látogatószám a korábbi harmadára zuhant. Az épület közben már kifejezetten életveszélyessé vált.

A reménytelennek látszó helyzetben a kormány júniusban döntött arról, hogy az életveszélyes állapot elhárítására 86 millió forintot biztosít, most pedig egy újabb döntéssel további 50 millió forintot adnak. Bár a renoválásra ez messze nem elég, ez csak az előkészítéshez szükséges fedezet, de ez alapján talán remélhető, hogy majd arra is sor kerül. A kormánydöntés szerint támogatják az épület átfogó felújítását és műszaki-szakmai fejlesztését.

Hogy meddig vártak ezzel a lépéssel, kiolvasható az MTI-ben közölt Emmi-közleményből is: eszerint az épület átfogó felújítása előtt életveszély-elhárító beavatkozásokra van szükség. Azok után a közlemény szerint azonnal megkezdődhet a felújítás is.

(Borítókép: A fővárosi planetárium a Népligetben 2016. augusztus 26-án. Fotó: Marjai János/MTI)