Üzenetet küldtünk az idegen civilizációknak

Egy maroknyi tudós úgy döntött, hogy sokak félelme ellenére üzenetet sugároznak a világűrbe, hátha azt észleli egy idegen fejlett civilizáció – írja a Newsweek. A tőlünk 12,4 fényévre lévő GJ273 csillagrendszert célozták meg az októberben három napon leadott üzenettel, amely zenét, matematikai és technológiai információkat tartalmazott, valamint egy útmutatót, hogy miként küldjenek nekünk választ egy 25 év múlva esedékes napon.

Az üzenet elküldését a barcelonai Sónar zenei fesztiválon jelentették be, mert a rendezvény szervezői tervelték ki ezt az egészet, és a megvalósításba csillagászati szakértőket is bevontak a Katalán Űrkutató Intézettől és a METI projekttől. Az utóbbi a világszerte ismert SETI projekt párjának mondható, azzal a lényeges különbséggel, hogy nemcsak az űrből érkező jeleket akarják figyelni, hanem aktívan kommunikálni is akarnak az idegenekkel. (SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence, METI: Messaging Extraterrestrial Intelligence)

A METI projektje igencsak vitatott, és a fizikus Stephen Hawking az egyik legnagyobb ellenlábasuk. A tudós szerint az idegeneknek szólni végzetes hiba lehet, és olyan pusztulást eredményezhet, mint amit Kolumbusz partraszállása okozott az Amerikában élő őslakosok körében, akik nem jártak túl jól a gyarmatosítással.

Egyedül talán az megnyugtató, hogy a GJ273 jelű vörös törpecsillag viszonylag messze van tőlünk ahhoz, hogy csak úgy ideutazzon egy idegen űrflotta, már amennyiben létezik ilyesmi.

Az üzenetet október 16-án, 17-én és 18-án küldték ki, és mindegyik napon 11 percen át sugározták. Így az esetleg létező idegenek az újabb üzenetek segítségével ki tudják javítani a hibákat, hogy pontosan összerakják az eredeti tartalmat.