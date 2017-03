Rózsaszín víz jött a csapból Kanadában

A kanadai Onoway város lakói eléggé meglepődtek, mikor hirtelen rózsaszín víz jött a csapból, ha megnyitották.

A hatóságok szerint a jelenséget egy meghibásodott szelep állítja elő, azonban a bekerült szer nem teljesen idegen a csapvíztől, ugyanis az a kálium-permanganát okozza, melyet amúgy is bele szoktak adagolni a rendszerbe, csak általában nagyságrendekkel kisebb mennyiségben.

A kálium-permanganát kis koncentrációban fertőtlenítő hatású, főleg arra használják, hogy a kellemetlen ízeket és szagokat eltüntessék a vízből. Szakértők szerint ez a nagyobb mennyiség már bőrirritációt, torok- és gyomorfájdalmat is okozhat, de a város vezetői szerint a közösség nem volt veszélyben egy pillanatig sem. Azért biztos, ami biztos alapon átmosatták a vízműhálózatot.

Az embereknek szerencsére volt elég eszük ahhoz, hogy ne is próbálják meginni a rózsaszín vizet, mert egyértelműnek tűnt, hogy túl sok van benne valamiből, ami nem egészséges. A hatóságok és a városvezetés kommunikációját viszont sokan elégtelennek tartják, és ezt a város polgármestere is elismeri. Dale Krasnow a lapoknak nyilatkozva elismerte, hogy máskor jobban oda kell figyelniük a lakosok tájékoztatására még akkor is, ha a megyei közegészségügyi hivatal őket, a város vezetését sem figyelmeztette semmilyen különleges tennivalóra az esettel kapcsolatban.