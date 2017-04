Budapesten is állt világítótorony

A Dunán közlekedő hajók tájékozódását számos világítótorony segítette és segíti most is a folyó veszélyesebb szakaszain. Budapesten nem volt szükség külön ilyen építményre, hiszen kivilágított, jól felismerhető tereptárgyak tucatjait figyelhették a kapitányok. Egy rövid időre azonban mégis épült a fővárosban egy működő világítótorony, még ha elsődleges célja nem is a hajózás megkönnyítése volt.

Nem újdonság, hogy Horthy igyekezett ápolni a Monarchiával együtt letűnt magyar haditengerészet emlékét. Ennek jegyében épült fel az 1937-ben átadott Horthy Miklós (ma: Petőfi) híd budai hídfőjénél a fiumei világítótorony kicsinyített, de még így is 30 méter magas, vasból készült mása.

A Haditengerészet Hősi Emlékműveként, „A cs. és kir. haditengerészet és magyar hősi halottai emlékének” felirattal ellátott, még ugyanazon év októberében felavatott építményen egy kiálló, Horthy híres Novara cirkálójáról mintázott hajóorr szolgáltatta a talapzatot, amelyen egy szoborcsoport is helyet kapott: a Támadás géniusza mutatta rajta egy matróznak az ellenséget. A talapzatban kialakított teremben haditengerészeti relikviák kaptak helyet, a karzatra pedig csigalépcsőn lehetett feljutni.

Az emlékmű szinte teljesen megsemmisült, amikor a német csapatok felrobbantották a hidat. A néhány megmaradt bronzdarabot egy ideig tárolták, majd amikor egyértelművé vált, hogy a kormányzó személyével összefonódott építményt a háború utáni új világban nem fogják helyreállítani, beolvasztották.