Albert Flórián a legszebb ajándék!

A karácsonyi hosszú készülődés sokak idegrendszerét megtépázza, a Kovács család sincs ezzel másképp. Kovácsék teljesen átlagosan készülődnek az ünnepekre. Másokhoz hasonlóan ők is körbejárják minden évben az áruházakat hasznos, és kevésbé hasznos ajándékok után kutatva. A legkisebb gyereket – aki nem mellesleg az egyetlen is – mindig elhalmozzák tusfürdővel és zoknival. Utóbbiból már annyi van neki, hogy egy polipokból álló labdarúgócsapat készletét is gond nélkül kitenné.

Igazán szép esemény az is mikor Ernő, az apuka, és Benő a sokzoknis fia együtt elmennek december 20. környékén a Bosnyák téri piacra fenyőfát válogatni, mert ők semmi pénzért sem mondanának le a 40 négyzetméteres lakásban terjengő fenyőillatról.

A fa hazacipelése is együtt az igazi, de szigorúan csak trolin, az embertömegek között egyensúlyozva – bár idén ez lehet másképp alakul majd. A megszerzett fa díszítését Benő egyedül szokta végezni, miközben édesanyja, Orsolya a bejgliket süti.

A család este az étkezés mellett – a többi családtól eltérően – nem a Reszkessetek betörők! című filmet nézi háromszázhuszonnegyedik alkalommal, hanem régi futballmérkőzéseket. Ők úgy tartják, Kevin nélkül is van karácsony.

Mivel az egész rokonság Barcelona-drukker, egyértelmű, hogy a Real Madrid elleni összecsapások szólnak a televízióból. Ahogyan az egykori nagyok: Carles Puyol, Ronaldinho, a fiatal Messi játszott a Zinédine Zidane-nal, a brazil Ronaldóval, és Raúllal felálló „galaktikusok” ellen egyszerűen fantasztikus és varázslatos volt. Ezeket az egykori meccseket nem lehet elégszer látni.

Persze, szenteste nem csak a tv-t bámulja a Kovács család. Lágy karácsonyi zene mellett előkerül Benő kissé megkopott gombfoci-asztala is. Szerencsére a csapatok teljes létszámmal megvannak, így nem kell valódi gombokkal pótolni senkit sem. Mivel a 19 éves fiú gyerekkora óta nagy becsben őrzi ezeket a műanyagkorongokat, hibátlan állapotban díszeleg a Ferencváros legendáinak, Lipcsei Péter, Gera Zoltán és Tököli Attila arca.

Az ellenfél a Wesley Sneijder, Samuel Eto'o, és Diego Milito vezette Inter 2010-es csapata, ami abban az évben mindent megnyert. A zöld-fehérek ellen azonban nincs esélyük, szinte minden évben vereséget szenvednek, kivéve, mikor Ernő apuka velük van...

Benő karácsony napján párjához siet. Természetesen az ajándékok sem maradnak otthon. Külön figyelmet szentel a csomagolásra is, hiszen tudja, milyen sok örömet jelent ez Zsófinak és családjának. Zsófi édesapja, Móricz a legnagyobb Ferencváros-szurkoló, akit Benő ismer. Szinte mindig róluk beszél, az egyetlen magyar aranylabdást, Albert Flóriánt tartja a valaha volt legnagyszerűbb játékosnak.

Adta magát az ötlet, hogy Benő egy Albertről szóló könyvvel lepi meg leendő apósát. A fiú körbejárta az internetet, de még arra is vette a fáradtságot, hogy különböző antikváriumokba látogasson. Végül sikerrel járt, és megtalálta a tökéletes könyvet, amit a „Császár” hajdan aláírásával díszített. Persze mikor az ajándék átadására kerül sor, Benő nem kicsit izgul.

Izgatottan nyújtja át a kis csomagot, amit néhány nappal ezelőtt akkurátusan csomagolt be. A fiú idegessége hamar elszáll, mikor Móricz enyhe meghatottsággal csak ennyit mond:

Albert Flórán a legszebb ajándék!

Borítókép: Lovrencsics Gergő, a bajnok Ferencváros labdarúgócsapatának kapitánya Fradi-sálat köt Albert Flórián szobrára, miután a játékosok átvették az aranyérmet és a kupát az OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzés utáni ünnepségen a Groupama Arénában 2020. június 27-én. A Ferencváros 31. bajnoki címét szerezte meg. MTI/Szigetváry Zsolt