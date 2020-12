A PlayStation 4 2013 novemberének hatalmas durranása volt, mára több mint 100 millió példányt adtak el belőle. (Forrás: Sony)

A videójáték-ipar a hardverek terén üzletileg nem mindig szállítja az óriási sikersztorikat. Az elmúlt évtized hardveres újításait visszanézve, pár kivétellel, amennyire ígéretesnek, forradalminak, sőt, szórakoztatónak tűntek a próbálkozások, akkora kudarc volt a legtöbbjük üzletileg.

Most viszont nem is sikerességük, az eladott példányszámok alapján vizsgáljuk ezeket a technológiákat, hanem az alapján, hogy mennyire voltak meghatározók az elmúlt évtizedben és mutattak utat a jövőbe. Fontos megemlíteni, hogy noha 2020 novembere és decembere az új konzolgeneráció kezdete, a PlayStation 5 és Xbox Series X játékgépeket nem vettük bele az összesítésbe, hiszen még annyira az új generáció elején járunk.

A konzol figyel téged: Microsoft Kinect és PlayStation Move

Az új évezred egy érdekes új technológiával indult 2010-ben: a Microsoft által fejlesztett Kinect, illetve a Sony által piacra dobott PlayStation Move egy kamerán keresztül figyelte a felhasználót és mozdulatait, ezáltal irányíthattunk sport és ügyességi játékokat.

A Kinectet először Peter Molyneux, a nagyotmondásairól is híres, legendás volt játékfejlesztő mutatta be még 2009-ben és akkoriban még sokkal többet ígért a technológiával kapcsolatban. A „Project Natal” nevű szoftvernek köszönhetően a Kinect elvileg figyelte volna az arckifejezésünket is és ilyen módon bevitt adatokat egy profi mesterséges intelligencia dolgozta volna fel játékokban és alkalmazásokban egyaránt és biztos megvigasztalta volna, akit szomorúnak lát.

A Kinect végső verzióját azonban inkább a tornázós és ugrabugrálós ügyességi játékokhoz használták leginkább, illetve a parancsokat is adhattunk ki a beépített mikrofonjának a menüben és bizonyos játékokban. Igazi nagyszabású játékokban sosem használták azonban fel, talán emiatt is történhetett, hogy a Kinect végül nem aratott akkora sikert és a következő generációs Xbox One-hoz bár volt ugyan külön Kinect, de nem nagyon használta semmilyen újabb játék, a 2017-es Xbox One X-hez pedig már csatlakoztatni sem lehetett, csak átalakítóval (és ott is csak) az idén, a novemberben megjelent Xbox Series X és Series S konzolhoz pedig már azzal sem.

A rivális Sony által kifejlesztett PlayStation Move hasonló technológiával működött, csak ott fagyitölcsér alakú karokkal játszhattunk, miközben tevékenységünket egy kamera figyelte. Bár összességében a PlayStation Move sem aratott túl nagy sikert, azért ezt már sokkal több nagyjátékban, sokkal profibban használhattuk, így a Resistance 3, a Resident Evil 5 vagy a Bioshock Infinite-ben. Készültek külön a Move-ra is játékok, köztük a szokásos sportolós, ugrálós címek (teniszezni, bokszolni hatalmas élmény volt ezzel a kütyüvel), illetve PlayStation 4-en a PlayStation VR-nál használhattuk ki a Move-okat.

PlayStation Vita (Forrás: playstation.com)

Handheld (kézi) gaming platformok: PlayStation Vita, Nvidia Shield, Nintendo Switch

A kézben tartható, kijelzős gaming eszközök természetesen nem számítanak újdonságnak – elég csak a nyolcvanas évek Nintendós kvarcjátékaira, vagy a későbbi Gameboy verziókra gondolnunk, illetve a Sony által gyártott PlayStation Portable (PSP) is nagy sikert aratott.

A 2011 decemberében megjelent, sokat ígérő PlayStation Vita több volt, mint a PSP „folytatása”. Annyi technológiát préseltek a kis gépbe, hogy még egy modern handheld kütyü is megirigyelhetné. A PS Vitában az okostelefonokhoz hasonlóan két külön kamera volt (akkoriban ez még nem volt elterjedt, ahogy maguk az okostelefonok sem) az érintőképernyőn túl egy hátsó tapipad és GPS, amelynek köszönhetően a többi Vitás „játékostársakat” egy radar segítségével találhattuk meg, továbbá Facebook, email, Skype, rádió, és kétféle filmnézős alkalmazás, melyekkel a hálózaton keresztül távoli gépeken lévő videófáljokat is elindíthattunk wifin keresztül, végül nem szabad elfeledkeznünk a „remote play” (távoli játék) funkcióról, amelynek köszönhetően az otthon lévő PS4-ről akár internetes hálózaton keresztül is streamelhettük – bár akkoriban a hálózat minősége volt a szűk keresztmetszet a közvetítés minőségénél.

A PS Vita rajongóinak igazi tragédia volt, hogy ez az kreatív kütyü végül elég csúnyán megbukott: miután a fejlesztő cégek nem nagyon jelentettek meg rá semmit, pár remek cím után maga a Sony is hanyagolta a PS Vitát.

Nagyjából akkor rukkolt elő a Nintendo a mai napig iszonyúan sikeres Nintendo Switch konzollal, amikor a PS Vitát végleg hanyagolta a Sony. A Nintendo a Switch-en okosan kihagyta azokat a funkciókat, amelyeket nem nagyon használtak ki a játékok: többek között például nincs rajta sehol kamera, vagy hátsó „tapipad” sem. Amit viszont a Nintendo sokkal profibban megalkotott, az a „vidd el otthonról a játékod” funkció: ahelyett, hogy hálózati streamen keresztül menne az otthoni PS4-en a játék, a jóval nagyobb kijelzőjű Switch egy, a tévéhez kapcsolhatjuk, így mindkét módban a lehető legjobb minőségben játszhatunk. Talán ennek is köszönhető, hogy a Nintendo Switch hatalmas sikert aratott és a PS Vitával ellentétben igazi „szoftveres esőt” kapott a játékfejlesztőktől. Még az új generáció beköszöntével is rengeteg Switch-et adtak el.

Érdemes még megemlíteni az Nvidia Shieldet is, amit csak az Egyesült Államokban forgalmaztak és androidos játékokat futtatott, illetve wifin kereszetül PC-seket is.

Kiterjesztett valóság: PlayStation Vita, Wonderbook, Pokemon Go

A kiterjesztett valóság technológia egy külön cikket is megér, hiszen elképesztően sokféle módon használták már ki eddig is és minden bizonnyal még közel sincs vége. A videójátékok terén viszont először a már említett PlayStation Vita használta több kisebb indie játékához is. A kütyü a valós felületekre (asztalra, szőnyegre stb.), ágyra pakolt, különféle ábrákat használó kártyákkal működött.

Sajnos a PS Vitánál ezeket sem használták ki kellőképpen, a Sony azonban nem hagyta annyiban, és még ugyanabban az évben, az akkor még kurrens PlayStation 3-ra kihozta a Wonderbookot, amely lényegében egy olyan nagy darab digitális „könyv” volt, amely hasonló ábrákat tartalmazott, mint a PS Vita kártyái és hasonló elven, kiterjesztett valóságban jelenítette meg a tévében a gyerekeket (a Wonderbook leginkább nekik készült) és a körülöttük megelevenedett Harry Potter és más mesés világokat, miközben a már említett PlayStation Move karokkal „varázsolhattak”, lapozhattak. Rendkívül kreatív termék volt ez is, ám túl nagy sikert ez sem aratott, így a következő év végén (2013 novemberében) megjelent PlayStation 4-re nem hogy nem hoztak ki egy új Wonderbookot, de gyakorlatilag már nem is foglalkozott vele többet a Sony.

Végül meg kell említeni a Nintendo saját kiterjesztett valóság megoldását, amelyet megint sokkal megfontoltabban alkottak meg: a Pokemon Go ahelyett, hogy egy külön kütyü lett volna, csak egy applikáció volt az okostelefonokon. Így gyakorlatilag gyártási költség nagy részét megspórolták, pusztán a szoftvert kellett kifejleszteni, ami óriási sikert aratott még 2016-ban.

A 2010-es évek új konzolgenerációja: PlayStation 4 és Xbox One

A 2013 végén boltokba került PlayStation 4 és Xbox One konkurenciaharcának győztese elég nyilvánvalóan és villámgyorsan a PS4 lett. A Sony konzoljából több mint 100 millió darab kelt el.

A PS4 technikai újdonságok terén is ütős volt: a tapipaddal, beépített mikrofonnal (mely játék közben megszólalt) ellátott gamepad mellett a grafikánál az 1080p felbontás (a PS3 720p-jével összehasonlítva) hatalmas grafikai ugrás volt. A következő lépcsőfok a 2016-os PS4 Pro volt, amely leginkább a 4K-s felbontás és a HDR képfunkció lehetőségével varázsolta el a gamereket.

Az Xbox One a PS4-hez képest sokkal szerényebben szerepelt, bár a következő, 2017-es Xbox One X egész szépen belehúzott, mint az előző generáció legerősebb konzolja.

Virtuális valóság: Oculus, PlayStation VR, HTC Vive, SteamVR

Végül meg kell említeni az először, a múlt évezred végén, a kilencvenes években piacra került virtuális valóság technológiát is, amelynek újabb fellángolása 2016-ban indult a Facebook-féle első Oculus készülék, a PlayStation VR, a HTC Vive és a SteamVR megjelenésével. Bár a VR technológia most sem egyértelmű siker, azért még leírni sem szabad.

Az olcsóbb, PS4-hez és PS4 Prohoz köthető PlayStation VR viszonylag szépen fogyott és összességében az Oculus kütyük, a HTC Vive sem panaszkodhatnak – egyedül a méregdrága SteamVR rekedt meg - az egyébként aránylag sikeres Half Life Alyxszel - egyelőre hardcore játékosok szintjén. A VR-ban még bőven van „kraft”: nemrég jelent meg azt Oculus Quest 2, elég esélyes, hogy az új PlayStation 5-re is készül majd új PSVR és valószínűsíthető, hogy a többi gyártó sem tétlenkedik majd.