A Real Madrid már Ancelotti utódját keresi: fel is vette a kapcsolatot az új jelölttel

A Football Espana beszámolója szerint a spanyol tréner már nem csak beszédtéma a királyi gárdánál, és úgy tűnik, a spanyol tréner is érdeklődik a lehetőség iránt. Sajtóértesülések szerint a Real Madrid már fel is vette a kapcsolatot a spanyol szakemberrel, miközben a csapat öltözőjében szinte biztosra veszik, hogy amint Xabi Alonso németországi karrierje a végéhez ér, átveszi a madridiak kispadját. Ezért is utasította vissza nemrégiben a Liverpool és a Bayern München érdeklődését.

Ahogyan azt az Index is megírta: Xabi Alonso körül igen nagy a figyelem – jövőjét és eredményeit tekintve – a legnagyobb klubok körében, többek közt a Liverpoolból szezon végén távozó Jürgen Klopp helyére is kinézték, illetve az egész idényben gyenge formát mutató rivális, a Bayern München is pályázott – Thomas Tuchel menesztése okán – a 42 éves edzőre.

Azonban most úgy tűnik, a játékosként két BL-trófeát nyerő szakember szülőhazája felé venné az irányt, ám ez újabb kérdést vet fel Carlo Ancelotti jövőjét illetően, ugyanis az olasz sztáredző tavaly év végén 2026-ig meghosszabbította szerződését a madridiakkal. Sőt, januárban azt is elmondta, hogy akár tovább is maradna a Real kispadján, a csapat teljesítményétől függően.

Annyi viszont biztos, hogy Xabi Alonso nyáron még nem hagyja el a Leverkusent, jövőre is a német csapat vezetőedzője lesz.

A Leverkusen 27 mérkőzés után magabiztosan, (13 ponttal) vezeti a német bajnokságot, az Európa-ligában pedig az angol West Ham United elleni kétmérkőzéses, negyeddöntős párharc előtt áll.