Az olasz bajnokságban a második helyen álló – és már biztos ezüstérmes – AC Milan vezetősége meghozta a végső döntést Pioli menesztéséről, így az olasz szakember mintegy 5 év után távozik a kispadról, és a nyáron új vezetőedző érkezik a csapat élére.

Antonio Vitiello, a MilanNews főszerkesztője és Daniele Longo, a Calciomercato átigazolásokkal foglalkozó szakújságírója is arról számolt be, hogy szerdán találkozó volt a Milan vezetői és Pioli ügynöke között, ahol a klub közölte döntését az edzőváltásról.

Így Stefano Pioli – akinek még egy év van hátra a szerződéséből – május 25-én, szombaton a Salernitana elleni szezonzáró mérkőzésen fogja utolsó alkalommal irányítani a Milant.

A Sky Sport Italia szerint a klub és a távozó edző egyelőre nem tudott megegyezni a végkielégítésről, így a Milannak továbbra is fizetnie kell Pioli és a szakmai stáb tagjainak fizetését mindaddig, amíg ki nem nevezik vezetőedzőnek egy másik csapatnál.

Az olasz lapok szerint Piolit a Bologna és a Napoli csábítja jelenleg, de Törökországból a Fenerbahce érdeklődéséről is jelentek meg hírek.

Az utolsó bajnokcsapat edzője távozik

Piolit 2019. október 9-én nevezték ki az AC Milan új edzőjévé, csapatával a hatodik helyen zárt a Serie A-ban. A következő szezonban már a második helyre hozta be a klubot, és hét szezon után először biztosította helyét a Bajnokok Ligájában. A következő szezon már igazi sikerszéria volt a csapattal: 2021 augusztusában Pioli birtokolta a második legmagasabb győzelmi százalékot a Serie A-ban a Milan edzői közül, Czeizler Lajos mögött. Október végére a Roma, a Juventus (kétszer) és a Napoli (kétszer) után a negyedik csapat lett a Serie A történetében, amely a szezon első 11 meccséből 10-et megnyert. Decemberben a Milan lett a Serie A történetének második csapata, amely egy naptári éven belül legalább 17 idegenbeli bajnoki mérkőzést nyert. Március végére már azt is elmondhatta magáról Pioli Milanja, hogy 15 egymást követő idegenbeli mérkőzésen szerzett legalább egy gólt egyetlen élvonalbeli idényben. A bajnoki címet végül a szezon utolsó meccsén a Sassuolo ellen húzta be Pioli csapata. Ez volt a Milan első bajnoki címe 2011 óta, Piolinak pedig az első trófeája.

A következő szezonban Pioli a Bajnokok Ligája elődöntőjébe vezette a csapatot, de ott az Inter már túl erősnek bizonyult, a bajnokságban pedig a negyedik helyen végzett. Az idei szezonban Pioli együttese egy darabig vezette a bajnoki tabellát, végül a második helyen végez (a csapatnak még egy mérkőzése hátra van, de az már biztos, hogy ezüstérmes lesz). Piolinak azonban mégsem ezért az ezüstért kell távoznia Európa egyik legsikeresebb klubjának éléről. Az amerikai vezetésű Milannal nehezen emésztették meg már azt is, hogy a csapat kiesett a BL csoportköréből, azt meg végképp elfogadhatatlannak tartották, hogy az UEFA Európa Ligában sem sikerült döntőbe jutnia, pláne, hogy a bajnokságban sokkal gyengébben teljesítő Roma jelentette a végállomást.

Sok jelölt közül Fonseca lett a befutó

Az, hogy ki veheti át a 19-szeres bajnok Milan kispadját, hetek óta kiemelt téma az olasz sajtóban. Először az terjedt el, hogy a klub vezetősége egy hároméves szerződési tervezetet készített elő Julen Lopetegui számára, de a szurkolók körében hatalmas tiltakozást váltott ki a spanyol szakember érkezésének lehetősége, elsősorban a közösségi platformokon.

Olyannyira, hogy 48 órán keresztül a legfelkapottabbak között volt a #Nopetegui hashtag Olaszországban, és több mint 10 ezer aláírás gyűjt össze egy internetes petíción keresztül. Végül a Milan vezetősége visszalépett, hogy szerződtesse a spanyol edzőt, aki 2016 és 2018 nyara közt a spanyol válogatott szövetségi kapitánya, majd a 2018-as világbajnokságot követően a Real Madrid vezetőedzője volt.

Azután sokáig egy olasz szakember, a 44 éves De Zerbi tűnt a legesélyesebbnek, pláne miután kiderült, hogy az edző közös megegyezéssel távozik a Premier League-ben szereplő Brightontól. A Calciomercato szerint azonban a Milan vezetői soha nem léptek kapcsolatba De Zerbivel, aki jelenleg kivár a jövőjét illetően.

De Zerbi több éven keresztül dolgozott a Serie A-ban, így rendelkezik tapasztalattal az olasz élvonalban, ugyanis a Palermót, a Beneventót és a Sassuolót is irányította.

Csütörtök délben már Paulo Fonseca tűnik a legesélyesebbnek a Milan edzői posztjára. A portugál trénernek június 30-án lejár a szerződése a Lille együttesével.

A francia klub ugyan már egyeztetett vele, és konkrét szerződéshosszabbítási ajánlatot nyújtott be neki, de az edző a Milan kispadját preferálja. Csütörtökön aztán a Milan vezetősége is lépett, és egy kétéves, azaz 2026 nyaráig szóló szerződést ajánlott a portugál szakembernek, plusz egyéves opcióval.

Nico Schira szerint szóbeli egyetértés van a felek között, a Milan szezononként nettó 3–3,5 millió eurós fizetést kínált Fonsecának. Az 51 éves portugál tréner zöld utat adott a Milannak a szerződés kapcsán, és készen áll aláírni a klubhoz – írja Daniele Longo.

Ugyanezt Gianluca Di Marzio, a Sky Sport Italia újságírója is megerősítette – szerinte eldőlt: a Milan új vezetőedzője Fonseca lesz.

(Borítókép: Stefano Piol 2023. május 13-án, La Speziában, Olaszországban. Fotó: Gabriele Maltinti / Getty Images)