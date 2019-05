Ami legyen nálunk

Bár a bringás pihenőkben és a szervizekben szükség esetén a segítségünkre sietnek, és a bringaúton tekerőktől is nyugodtan kérhetünk segítséget, nem árt, ha mi is felkészülünk a kisebb hibák orvoslására. A kerékpárt indulás előtt mindenképp nézessük át egy szervizben, hogy ne útközben legyen valami baj, mondja Pádár Márió. Legyen nálunk szerviz- és defektkészlet, és a pumpa is alap - ha nincs is nálunk tapasz, kevésbé súlyos defekt esetén egy pumpával is kihúzhatjuk a legközelebbi szervizig úgy, hogy óránként fújunk a kerékbe.

A kerékpáros ruházat úgy van kialakítva, hogy jól szellőzzön, és praktikus zsebekkel is el van látva. A biciklisnadrág ülőfelületi részén levő zselé vagy szivacs megakadályozza, hogy egy hosszú, 50 km-nél hosszabb túra során a ruházat és az ülés irritálja a fenékrészt. (Mindenki ismeri az érzést, amikor nem elég, hogy izomláza van az első nap után, még kék foltok is jelzik a belső combján a nyeregben töltött időt.)

Aki nem szereti a bringás öltözetet, lengébb, funkcionális ruházatban tekerjen, ami lehet futó- vagy túracucc is, mondja a szakember. A lényeg, hogy ne pamutból legyen, mert az beszívja és magában tartja az izzadtságot. Fontos a réteges öltözködés is: a vízpart nagyon hamar lehűl, ezért mindig legyen kéznél egy melegebb réteg ruha. Ha kimelegedünk, még mindig le tudunk egy réteget venni, kiizzadva ugyanakkor könnyen megfázhatunk a naplementével érkező hűs levegőn.