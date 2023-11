A legendás pesti bulinegyed

A Király utcában már az 1800-as évek végén is sok mulató működött, például a szabatosságáról hírhedt Kék Macska, majd sikere nyomán a Fekete, a Tarka és a Vörös Macska, de az üres romházakban megszülető, Európa-szerte egyedülálló „romkocsmás” formáját a negyed a 2000-es évek elején nyerte el, és pár év múlva az egyik legfontosabb turisztikai övezetté vált, a főváros védjegyévé. A romkocsmák nemcsak szedett-vetett bútorokkal berendezett, retró tárgyakkal díszített helyeket jelentettek, hanem igazi hungarikumot is, ahová simán csak beülni, de ahol akár mulatni is lehet, sőt hétvégenként piacozni is.