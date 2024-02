Olyan előjogok is megillették a sógunokat, mint például a köznép számára tiltott bíbor és vörös színű ruházat viselése, vagy az aranyozott díszítések alkalmazása. Bár a hétköznapokon a sógunok öltözéke is a könnyed anyagokból álló kosode (a mai kimonó elődje) volt, amelyhez bizonyos korszakokban a hakama nevű nadrágszoknyát és az obi nevű vastag övet viseltek. A hivatalos eseményeken és persze a csatákban is sok részből álló, bonyolult fűzési technikákkal egymásba fonódó páncélzatot viseltek, amelynek nagy része bőrből állt, sokszor csont és nemesfém díszítéssel.

A díszes sisakok (kabuto) sokszor kaptak valamilyen díszítést (maeda), de gyakoriak volt a különböző szarvszerű díszítő elemek (kuvagata) is. Egyes harcosok külön felcsatolható, mitikus démonokat idéző arcmaszkot is viseltek, amelynek történelmi eredete az ellenség megfélemlítésére szolgálhatott.