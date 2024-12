Amikor egy teniszpálya bevonul a történelembe

A középkor az egyik legizgalmasabb korszak Magyarországon is, sajnos azonban a török háborúk miatt miatt nálunk jóval kevesebb műemlék és műtárgy maradt fenn ebből a korból, mint más országokban. Éppen ezért is volt kultúrtörténeti szempontból kiemelkedő jelentősége a májusban, a Visegrádi Királyi Palota területén, a ferences kolostorhoz tartozó templom romjainál talált, a szentély boltozatát alkotó nagy számú, épen maradt, kőfaragványnak. Erről egy látványos videó segítségével mi is beszámoltunk.

A munka nem állt meg ekkor, sőt még nagyobb erővel folytatódott tovább a „Visegrád Reneszánsza” fejlesztési projekt keretében újabb fontos felfedezést tettek a kutatók. Az már májusban kiderült, hogy a templom főoltárának szobrait Benedetto de Maiano, a híres toszkán reneszánsz szobrász készítette, vélhetően Mátyás király megrendelésére. Az újabb fontos felfedezés pedig az, hogy a szentélyboltozaton Anton Pilgram, szintén neves morva építész dolgozott, aki akkoriban még fiatal kőfaragóként tevékenykedett itt. Visegrádon indult tehát karrierje, amit a bécsi Szent István dóm építőmestereként fejezett be. A feltáráskori állapotokat és a talált leleteket a 4iG/Mensor 3D munkatársai 3D szkennerekkel mérték, és digitalizálták. Az elkészült 3D modellekre alapozva pedig lehetőség nyílt az egykori templom digitális helyreállítására.

Hogy pontosan miért van kiemelt jelentősége ezeknek a felfedezéseknek és hogyan is nézhetett ki a templom eredetileg, azt megnézhetik a videónkból.

