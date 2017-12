3-4 órás órás sor áll több határátkelőnél

Az ünnepekre hazautazó vendégmunkások miatt vasárnap is nagy dugók alakultak ki a magyarországi határátkelőknél - számolt be az M1 aktuális csatorna híradója.

Szerbia irányába Röszkénél a buszoknak 4, a személyautóknak 3 órát kell vesztegelniük, Ásotthalomnál 1 órás a várakozás - közölték a rendőrség adataira hivatkozva.

Bécs és Budapest között is nagy a forgalom, ezért Hegyeshalomnál is torlódásra kell számítani. A police.hu szerint Ukrajna felé, Záhonynál is 1 órát kell várakozni, akárcsak a román határszakaszon, Csengersimánál.