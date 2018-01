Vonattal is menekültek a petárdák elől a kutyák

Több ebet is vonatról kellett leszedni idén, volt olyan vidéki gazdi, aki el sem akarta hinni, hogy Budapestről kell hazahozni az odáig menekülő állatát. Összességében viszont valamivel jobban alakult az év utolsó napja, az állattartók talán kezdenek végre tudatosabban gondoskodni kedvenceikről – írja a Hvg.hu állatmentőkre hivatkozva.

„Meglepődtünk, mert ilyen év még nem volt, egymás után három kutyát is a vonatról kellett leszedni egy nap alatt" – mondta a lapnak Pataki Gábor, az Állatmentő Liga vezetője. Ez a szervezet látta le az ügyeletet a főváros jelentős részén, mivel a rendőrségi riasztások is hozzájuk futottak be.

Szilveszterkor rendszeresen előfordul, hogy a durrogástól-tűzijátéktól megijednek, elszöknek a kutyák. Újdonság volt viszont, hogy több rettegő állat felkeveredett valamilyen vonatra. Pataki ezt azzal magyarázta, hogy az állatok szinte pánikban menekülhettek, amikor a vonat elindult, ösztönlényként csak azt érzékelték, hogy távolodnak a zajtól. Csakhogy utána leszállni már nyilván nem tudtak.

Egy Bogi nevű puli Érdről egészen a Déli pályaudvarig utazott. Egy sülysápi kutya a Keleti pályaudvarra érkezett vonaton volt, ami alig 20 perccel később már indult is vissza. „Azt mondták, fel és le rohangál, nyilván nem maradhatott a vonaton, rohantunk érte, és pár perccel a vonat visszaindulása előtt leszedtük. Volt benn chip, de telefonszámot nem adott ki, így a Pest megyei rendőrség járőrei segítettek be, kimentek a regisztrált sülysápi lakcímre” – mesélte Pataki Gábor. Szerinte összességében így is kevesebb állatot kellett menteni a fővárosban december 31. – január 1-én, két tucat állatról kellett gondoskodniuk.