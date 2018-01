Extrém forgalom év elején a Szent Imre Kórházban

Adamkó Péter ismert barlangász, barlangi mentő nemrég egy posztot tett közzé a Facebookon, amiben felesége több órás kálváriájáról számol be a kórház sürgősségi osztályán. Mint írja benne: „szerdán január 3-án gyermekem édesanyja, Hajni a munkahelyén kb 14 óra 30 perckor rosszul lett”.

A beteget kihívott mentők az ügyeletes Szent Imre kórház sürgősségi osztályára vitték, ahol az adatfelvételen kívül órákig semmi sem történt vele.

Gerincfájdalmakkal órákig ácsorgott a folyosón, százkét társával együtt! Ennyit számoltak össze az ott lévők kínjukban!

– írta a felháborodott barlangász.

Adamkó este hétkor ért a helyszínre. Mint leírta, a látvány megdöbbentő volt. Emberek tömege állt a folyósokon. Néhányan ültek, már akinek akinek jutott szék a folyosón és felvételi ablak előtti apró váróban meg a szendvics automaták előtti teremben. Volt vagy tíz tologatható hatalmas kórházi ágy rajta eszméletlen vagy félig-meddig eszméletnél lévő emberekkel, Adamkó szerint nem túlzás, hogy haldoklóval.

A poszt folytatása szerint eközben a mentők újabb és újabb hordágyon lévő szerencsétlent hoztak be. Volt aki már szinte gépen élt és palackból kapott oxigént. Az ápoló a betegektől a folyosón vette le a vért.

Nem tudom hány orvos lehetett szolgálatban, de háromnál nem több, ezek közül kettő biztos, hogy még rezidens volt. Kiszolgáló személyzet, aki a folyosón futkosott, maximum tíz.

- írta a barlangász.

Adamkó feleségének bevitt egy kemping matracot, egy úgynevezett polifoamot. Mivel állni már nem tudott, a kórház folyósólyán feküdt le az emberek lába között. A folyosón kapott a földön fekve infúziót. Az ugyan egy kevésbe forgalmas kórházi folyóson cseppeget le, de csak a találékonyságuknak köszönhetően.

Kilenc és félórai ottlét után éjfél előtt távozhatott zárójelentés nélkül a beteg, mert arra is lehetett volna várakozni. Mindez elvileg éhen-szomjan, mert az ott lévő kávé és üdítő automatákon kívül egy harmadikban ropit lehetett csak kapni.

Megkérdeztük a kórházat, mi történt, hogy így felfordult a sürgősségi osztály. A válasz szerint a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sürgősségi osztályán a betegforgalom az elmúlt napokban rendkívül mód megnövekedett. Az osztályon dolgozó orvosok az elmúlt két nap alatt 231 esetet láttak el, melyek több mint fele az esti órákban érkezett. Megfeszített munkával, szorosan együttműködve a kórház többi osztálynak orvosaival, és ápolóival, minden egyes beteget elláttak.

Hozzátették: a betegek behívása, vizsgálata a triage vagyis osztályozó vizsgálat után történik. Azok az esetek amelyek azonnali ellátást igényelnek minden esetben prioritást élveznek. A sürgősségi osztályra szállítják az alkohol, és drog problémákkal behozott embereket is, akik nagy kapacitást kötnek le, ezzel is megnehezítve a megnövekedett betegforgalom ellátását.

Frissítés: Mentősként dolgozó olvasónk szerint azért van egy-két probléma a történettel az egészségügy szempontjából. Mint írta, a KÁNY (Központi Ágynyilvántartó az Országos Mentőszolgálat irányításon belül) eleve nem küldhette volna már oda az eseteket. A kórháznak jeleznie kellett volna a KÁNY-nak, hogy ennyi, ne tovább, vigyék máshova, mert tele vannak. Hogy ez megtörtént-e, és ha igen, miért nem léptek, azt nem tudni.

Ennél is nagyobb probléma szerinte (és ez egy korábbi esetnél is kijött, amikor meghalt egy néni 5 óra várakozás után), hogy Magyarországon nincs ún. triage nővér, aki képes arra, hogy végigrohan a soron és triázsol, azaz, ami akut azt előreveszi, aki pedig ráér, azt várakoztatja, aki meg nem sürgősségi, azt elküldi a körzeti orvoshoz vagy szakrendelésre. Ez rámutat arra is szerinte, hogy itthon egyre kevesebb az amúgy is nagyon kevés oxiológus (sürgősségi) szakember, és egyre kevesebb lesz, mert ki az, aki 10 évet tanul azért, hogy mentőzhessen vagy a sürgősségi osztályon "szívjon babért meg két marék rizsért".