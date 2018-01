Vasárnap is megdőlt a melegrekord

Vasárnapra virradóra 10 foknál magasabb hőmérsékletet is mértek, így ismét megdőlt az országos napi hajnali melegrekord, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján.

Eddig ezen a napon 9,9 Celsius-fok volt a legenyhébb hőmérsékletet, amelyet Pápán mértek 1994-ben. Most viszont Dunaújvárosban csak 10,2 fokig hűlt le a levegő - így ez lett az új január 7-ei legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord.

Szombaton is megdőlt a hajnali és a nappali melegrekord is, az ország több pontján 17 foknál melegebb volt.

Az előrejelzés szerint vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon többnyire 5-8, az ország nagyobbik részén 9-16 fok között alakul (délnyugaton lesz a legmelegebb). Késő estére általában 3 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Az Időkép előrejelzése szerint a jövő hét első felében is kora tavaszi időjárás lesz, hajnalonként is csak néhol fagyhat. Az enyhe idő mellett a felhők lesznek túlsúlyban, de főként hétfőn még több, kedden már kevesebb helyen lehetnek szűrt napos időszakok. Hajnalonta többfelé párássá válik a levegő, főként az ország nyugati és déli részein köd képződik, mely a hét első napján a Dunántúlon még több helyen, kedden már csak helyenként maradhat meg napközben is tartósan. Az ország nagy részén éjszakánként is fagypont fölött marad a hőmérséklet, a délutáni órákban pedig hétfőn 8-13, kedden 7-12 fokot mérhetünk.

Kedden nyugat felől nedvesebb levegő érkezik, így délutántól elsősorban nyugaton, majd szerdán és csütörtökön a Dunántúlon és helyenként a középső tájakon is számítani kell esőre. Csupán egy-két fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés mértéke.