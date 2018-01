Soros-propagandaplakátok alapján tervezett ruhát egy fiatal tervező

Szarvas Valentin a MOME (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) öltözéktervező és nyomott anyag specializáció BA képzésén tanul, ahol legújabb ruháinak tervezéséhez a propaganda, a kormány Soros-plakátjai, a nemzeti konzultáció reklámanyagai, annak témája és színei adták az alapot.

Szarvas Valentinnel a Bencecsalar.com-on készült interjú, ahol a ruhákról és a tervezés folyamatáról, inspirációról beszél. Azt mondja, miután kiválasztotta, hogy a féléves munkájához a munkaruhát, és annak anyagát használja, azt nézte meg, mi az, ami az embereket körülveszi, mi jut el hozzájuk.

"Ezek alapján a tervezésem témájaként a propagandát választottam. Mindenképp egy olyan témakört szerettem volna választani, ami a lehető legtöbb embert érint ma Magyarországon" - mondta, majd hozzátette:

Azt hiszem nem kell nagyon bemutatnom azt a vizuális erőszakot, ami az utóbbi időben mindenki életében jelen van a Nemzeti Konzultációs plakátkampánynak köszönhetően.

Szarvas így folytatja az interjúban: "Az argumentum ad hominem, vagyis a “személy elleni érvelés” a propagandának egy olyan módszere, amely a vitapartner személyét, tulajdonságait vagy személyes érdekeit veszi célba, esetleg cselekedeteit, szavait használja fel vele szemben, gyakran elvonva a figyelmet arról , amit a másik fél állít. A félelemre, érzelmekre játszik rá leginkább, azért, hogy érvényesíteni tudja alkalmazója személyes érdekeit. Előfordul, hogy a megfoghatatlan fenyegetést egyetlen, démonizált személyhez kötik, a veszélyesnek tartott politikai erőhöz egy ismert arcot társítanak."

De a három darabos kollekció kiegészül egy Soros György maszkkal is. Erről ezt mondja az interjúban:

"Mindezeken felül az öltözékek nagyrészén megjelenik Soros György arca is, amit egy ismert gyorsétterem lógójával dolgoztam össze, a cég szlogenjének köszönhetően egy elég ironikus képet mutat. Az öltözékekhez készült még egy maszk is, aminek nem feltétlenül az esztétikai megjelenése a fontos. Amikor egy olyan politikai berendezkedésben élünk, amit legjobb esetben is csak demokráciának csúfolnak és a legtöbben szólásszabadságot is csak több méteres távolgából ismerik, akkor az emberben jogosan merülhet fel a kérdés, hogy meddig mehet el egy vélemény kinyilvánításával. Ezért egy elég primitív és egyben hasznos alternatívát kínálok ennek áthidalására."