Életének 67. évében hétfőn elhunyt Tőkéczki László történész, politológus, ismert jobboldali publicista. A hírt az MTI–vel a család közölte.

Tőkéczki László Szikszón született, 1975-ben szerzett történelem-német szakos tanári diplomát az ELTE-n. 1978-tól az MTA pedagógiai kutatócsoportjában dolgozott, ekkor publikálta első írását a Kritikában. Később a csepeli Ho Si Minh Főiskolán, majd 1985-től az ELTE pedagógiai tanszékén tanított neveléstörténetet. 1989-ben került át a művelődéstörténeti tanszékre, ahol haláláig docensként dolgozott.

Fotó: Czimbal Gyula / MTI Tőkéczki László

Tőkéczki a 80-es évek végétől szerepet vállalt a református közéletben: részt vett a Protestáns Közművelődési Egyesület megalapításában és a Protestáns Szemle újraindításában. A rendszerváltás után az országos közéletben is aktívabb lett: 1991-től a Hitel szerkesztője, alapító tagja volt a Duna TV kuratóriumának, és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alelnöke is volt. 1994-ben a Valóság című folyóirat szerkesztője lett, és ott volt később a Terror Háza alapítói között is.

A 90-es évek közepétől lett szélesebb körben is ismert, amikor a jobboldal szétesése után ő is új konzervatív politikai formáció létrejöttét szorgalmazta. Ebben a minőségben sokat publikált, ismertségét elsősorban gyakran megosztó írásainak, megnyilvánulásainak köszönhette. 2001-től (Bayer Zsolttal és Bencsik Andrással) az ATV késő esti Sajtóklubjának a tagja volt, és egyike a 2002-es Szövetség a Nemzetért Polgári Kör alapítóinak is. 2017 március 15-én Széchenyi-díjat kapott.

(Források: Wikipédia, Magyar Narancs)