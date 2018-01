Két évre börtönbe megy Geréb Ágnes

A Fővárosi Ítélőtábla kedden Geréb Ágnest két év szabadságvesztésre ítélte és tíz évre eltiltotta hivatásától. Az ítélet jogerős, fellebbezésnek nincs helye. Két nagyon régóta húzódó, tragikus kimenetelű otthon szülés ügyében hozott most döntést az Ítélőtábla. Korábbi ítéletekből úgy tűnt, hogy az otthon szülés hazai arcának számító orvos számára kedvezően alakul a per, ám most fordulat következett: Geréb mindenképpen börtönbe megy.