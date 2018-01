Ön tudta, hogy Németh Szilárd volt a 2017-es Arany János-emlékév fővédnöke?!

Arany János kétszáz éves születési évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia a költőnek dedikálta a teljes 2017-es évet – mégis 2018-ig kellett várni, hogy kiderüljön, az Arany János-emlékév fővédnöke maga is egy nagy nyelvművelő volt: maga Németh Szilárd Fidesz-alelnök.

Nem volt ez titok eddig sem, de olyannyira nem kapott nyilvánosságot, hogy utólag is alig találni nyomát. Most is csak onnan tudjuk, hogy az eddig szerényen a háttérbe húzódó Németh Szilárd végre egy Facebook-bejegyzésben leplezte le magát – szúrta ki a 444.

A lapnak azért sikerült előtúrnia egy videót is, amelyben a volt rezsi- és jelenlegi sorosbrüsszelmigráns-biztos fővédnöki valójában nyilatkozik meg:

„Szeresd a magyart, de ne faragd le” - szóla, „Erejét, formáját, durva kérgét róla: Mert mi haszna símább, ha jól megfaragják? Nehezebb eltörni a faragatlan fát.”

– idéz Németh a Toldi estéjéből, önnön munkásságával egyúttal igazolva is a költő örök érvényű szavait.

Németh Szilárd egyébként az Arany János Általános Iskola névadó ünnepségén szólalt fel az alábbi videón, amelybe tényleg érdemes belenézni. Ha másért nem, már csak azért is, ahogy a kulturális emlékév fővédnöke a "ragyogó szemű gyerekek" köszöntése után egyetlen percen belül jut el az "erőszakos és aljas ukrán nyelvtörvényen" és az "álságos és hazug marosvásárhelyi iskolai műbotrányon" keresztül egyenesen a "hazánkra nehezedő migrációs veszély és az az nyomán kialakult nagyon kemény brüsszeli nyomás" ecseteléséig az értő közönség előtt: