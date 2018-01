Újabb milliárdot kapott a Századvég migrációkutatásra

1,1 milliárd forintot kap hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként a Századvég Alapítvány, hogy felmérje az uniós állampolgárok körében, pontosan mit gondolnak a migrációról, és további 250 millió forintot arra, hogy megkutassa, milyen jövőképet látnak maguk előtt a magyar nyugdíjasok – derült ki a kormany.hu-ra feltöltött dokumentumokból, amelyet a hvg.hu ismertetett.

A migrációról szóló kutatás során 28 tagállamában országonként ezer főt kérdeznek meg, a végeredményt pedig egy mindössze 20 oldalas összefoglalóban sűrítik össze.

Az indoklás szerint ahhoz, hogy a kormány a migráció kérdésében a megfelelő lépéseket megtehesse,

elengedhetetlen szempont valamennyi Európai Uniós tagállam lakossági véleményének a megismerése, annak feltárása, hogy az uniós lakosság hogyan viszonyul a menekült-kérdéshez és annak lehetséges szabályozásához.

Az NFM tavaly májusban is kötött már egy nettó 780 millió forintos kiegészítő szerződést a Századvéggel. A két korábbi és a mostani kiegészítés díjazása összesen 2,71 milliárd forintra rúg, vagyis az eredeti, 6 milliárdos alapszerződéssel együtt már az időközben becsúszott néhány tízmilliós „kis” szerződések nélkül is 9 milliárd felé közelít a kormányközeli think tanknek adandó megbízások összege.