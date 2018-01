Feljelentik Lázárt a közmunkásokat sértő kijelentése miatt

A Hírt TV cikke szerint hétfőn Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter egy hódmezővásárhelyi lakossági fórumon azt mondta, hogy a bővülő kamerarendszer miatt csökkent a bűncselekmények száma Hódmezővásárhelyen, az ország közbiztonsága pedig azért jobb, mert a korábbinál többen ülnek börtönben, és mert a közmunka mellett nincs idejük lopni az embereknek.

A Hír TV tudósítása szerint Lázár kijelentette,

170-180 ezer ember van közmunkában. Akinek reggel 6-kor el kell mennie melózni, és mondjuk Hegedűs Laci dolgoztatja itt, a hódmezővásárhelyi városházán, annak délután háromkor már nem sok kedve marad, hogy elmenjen lopni. Beszéljünk világosan és egyértelműen. Ráadásul egy idő után rájön arra, hogy 60-70 ezret kap úgy, hogy dolgozik reggel 6-tól délután 2-ig, akkor minek akkora kockázatot vállalni.

Feljelentik Lázárt

A Közmunkások Szakszervezetének elnöke, Vécsi István a Hír TV-nek úgy kommentálta Lázár szavait, hogy az elmúlt évben több hatalmas korrupciógyanús ügyben is a kormányközeli emberek és nem a közfoglalkoztatottak voltak érintettek.

Elszomorító ha a kancelláriaminiszter azt gondolja, hogy a közfoglalkoztatás arra jó, hogy az emberek délutánra elfáradjanak és utána ne legyen kedvük bűnözni. Közfoglalkoztatás nem erről szól. Közfoglalkoztatásban nagyon sok becsületes ember dolgozik és végzi a munkáját.

A szakszervezet társelnöke, Komjáthi Imre ennél is tovább ment, közölte, feljelentik Lázárt közösség elleni uszításáért. Mint a Munkát, kenyeret, Tisztességes béreket Egyesület nevében kiadott közleményében írta,

Lázár úr! Tudjuk, hogy ön szerint mindenki annyit ér amennyije van. Tudjuk, hogy önnek sok pénze van, hiszen mindig a húsos fazék körül legyeskedett, de bebizonyította, hogy emberként semmit sem ér. Közel 200 ezer embert sértett meg a szavaival. Azt követeljük, hogy tűnjön el a politikából, azonnal mondjon le a miniszterségről és kérjen bocsánatot!

Nem azokra a közmunkásokra gondolt, hanem?

Az Index megkereste a Miniszterelnökség sajtóosztályát, hogy reagáljanak a Közmunkások Szakszervezetének kritikájára, illetve a feljelentés hírére. A válasz szerint 2010 előtt az MSZP-kormány a rászoruló emberek tömegeit alacsony összegű segélyen tartotta, és elnézően viszonyult a "megélhetési bűnözéssel" szemben. A Fidesz ezzel szemben a segély helyett munkát ajánlott mindenkinek, ami nem teszi szükségessé, - és részben lehetővé sem -, hogy a segélyt bűncselekményekkel kelljen kiegészíteni.

Szeretnénk azt is kiemelni, hogy Lázár János természetesen nem a tisztességesen és becsületesen dolgozó közmunkásokra gondolt, hanem azokra, akiket korábban a szocialista kormány belekényszerített a „megélhetési bűnözésbe” és a segélyt bűncselekményekkel egészítették ki

- írta válaszában a Miniszterelnökségi Sajtóiroda.

Közmunkát a Fidesznek!

- ezzel a címmel adott ki az ügyre reagáló közleményt a Jobbik. A párt szerint azt eddig is tudták, hogy a Fidesz lenézi a szegényeket, de ma azt is megtudták, hogy a Fidesz szerint az, aki szegény, bűnöző is, és akinek csak azért nincs ideje lopni, mert kap közmunkát. A Jobbik a leghatározottabban visszautasítja a Fidesz szegényeket megalázó kirohanását, de

ha a kormánypárti politikusok tényleg úgy gondolják, hogy a közmunka visszaszorítja a lopást, akkor egyet javasolhatunk a Fidesz korrupcióban meggazdagodott képviselőinek: alakuljanak az Orbán-, Mészáros-, Lázár-brigádok, és közmunkára fel!

Hasonlóan reagált az MSZP is. Mint írták,