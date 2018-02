Kikerült egy hangfelvétel, amelyen Kövér László a választási bűvészkedésről beszél

Az LMP-hez köthető Reflektor.blog.hu-n jelent meg ma egy hangfelvétel, amelyen úgy hangzik, Kövér László beszél. A választási rendszerrel kapcsolatban úgy fogalmaz a fideszes házelnök, hogy

majd hozzáteszi, hogy "de csak annyi bűvészkedés volt benne, mint a 90-es törvényben, amit a szocik alkottak meg".

A blog szerint a felvétel 2017 januárjában készült. A szövegrész teljes leirata a következő:

Kövér: „Az a jó, ha az ellenzék nem rúg labdába. Ezt természetesen kormánypárti politikusként mondom, minden kormánypárti politikus ezt mondja, vagy legalábbis ezt gondolja. Magában legfeljebb nem meri kimondani nyíltan. Én is csak ebben a körben teszem. Isten őrizz, hogy ők labdába rúgjanak. Az, amit mondanak a választási rendszer reformjáról nem mondom, hogy nincs benne földrajzi bűvészkedés vagy nem volt, de csak annyi bűvészkedés volt benne, mint a 90-es törvényben amit a szocik alkottak meg. Semmi olyat nem tettünk az elmúlt huszonhat évben, és nem teszünk és nem áll szándékunkban, amit mások előttünk meg ne tettünk volna. Tehát, hogyha eddig nem volt veszélyben a demokrácia, akkor most sincs veszélyben a demokrácia.”

Kérdező: „Két választás között a kormánypártnak gyakorlatilag teljhatalma van?”

Kövér: „A törvényes keretek között igen. Persze. (...)” Kérdező: „A Fidesz hozza gyakorlatilag a törvényeket is."

Kövér: „De ez mikor van másként. Kormányok hozzák a törvényeket.”