Gyurcsányék feljelentik Lázárt az Elios-ügy miatt

Most, hogy a nemzet vejéről kiderült, bűnszervezetben különösen nagyértékű csalásban vett részt és Lázár miniszter nyilatkozata szerint ez “nagyszerű program volt”, melyről mostanában is egyeztet titokban a gyanúsított Tiborczcal, nem marad más hátra, mint őt is feljelenteni. Ez nem személyes ügy. Csak nem alkuszunk. Mert harc van az igazságért, a törvényességért