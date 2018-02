Maradnak a rejtélyek a kállósemjéni migránsrepülő körül

Az ugye mindenkinek megvan, hogy január 16-án Kállósemjén határában leszállt a földeken egy An-2-es repülőgép. A gép fedélzetén három afgán és nyolc vietnami utazott. Migránsok voltak.

A gép Ukrajna felől érkezett, és úgy repült be az országba, mintha ez lenne a legtermészetesebb. A magyar hatóságok is csak azért mozdultak meg, mert

egy szabadnapos rendőrnek gyanús lett a kállósemjéni háza fölött alacsonyan elhúzó kisrepülő, és értesítette a rendőrséget

Fotó: Czeglédi Zsolt Rendőrök a kisgép mellett Kállósemjénben január 17-én

Valószínűleg önben is számos kérdés merül fel. Így volt ezzel Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő is, aki írásban érdeklődött a Honvédelmi Minisztériumnál és a Belügyminisztériumnál. Alapvetően arra volt kíváncsi, hogy hogyan repülhet be csak úgy egy gép Ukrajna felől a magyar határon, például miért nem észlelték a radarok az An-2-est, írja a 24.hu.

A dolog azért is érdekes, mert a helyiek szerint nem ez volt az első eset, hogy ezen a területen kisrepülő szállt le. Helybéliek többször látták már a csempészetre használt An-2-est.

A Honvédelmi Minisztérium egy korábbi közleményéből kiderült, hogy az UR-68106-os, ukrán lajstromjelű kétfedelest a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ 24 órás légtérvédelmi készenléti szolgálata még az országba lépés előtt észlelte, írja a 24.hu.

A központ a gép mozgásáról folyamatosan tájékoztatta a határvédelmi szolgálatba bevont rendőröket is. A kecskeméti Gripeneket azonban nem riasztották, mivel a kisgép magasságvesztése, majd leszállása nyomán a radarjel még a határátlépés előtt megszűnt, így a vadászgépek felküldése az érvényben lévő szabályozás alapján nem volt indokolt.

Simicskó István honvédelmi miniszter Demeter Márta kérdésére annyit válaszolt, hogy az általa feltett kérdéseket a médiában részleteiben már megválaszolták. Simicskó szerint így Demeter kérdését nem lehet másként értelmezni, mint "egy reménytelen helyzetben lévő párt kétségbeesett lejáratási kísérletét kétes értékű politikai haszonszerzés érdekében".

Az is érdekes, hogy a gép landolásának helyszínére kiszálló rendőrök csak a nyolc afgán és a három vietnami illegális bevándorlót tudták elfogni a kállósemjéni templom kertjében. A gép pilótáját azóta se találják, pedig a rendőröknagy erőkkel, nyomkövető kutyákkal vonultak ki.

Az LMPs- politikus a belügyminiszternek írt levelében azt írja: nem ez volt az első eset, hogy a térségben ilyen kisgép szállt le, és rendszeres a cigaretta- és embercsempészet sárkányrepülőkkel is. Demeter Márta így azt kérdezte, vajon miért nem tudták elfogni a kisgép pilótáit és miért nem sikerült elfogni a tetteseket a korábbi eseteknél? A képviselő kérdései között szerepel az is, hogy "igaz-e, hogy egyes megyei rendőrségi vezetők együtt vadásznak olyan vállalkozókkal, akik a határmenti csempészetben érdekeltek?"

Pintér Sándor mindössze annyit válaszolt Demeter Mártának, hogy az ügyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság folytat nyomozást embercsempészés gyanújával.

A vietnámi és afgán állampolgárok közül egy ember menekültstátuszt kért, a többieket kiutasították az országból, és átadták az ukrán hatóságoknak őket.