Az áldozat volt az elkövető

Egy 18 éves fiú február 15-én, éjfél után beült egy erzsébetvárosi sörözőbe, ahol az alkalmazott észrevette, hogy a fiú keze véres és vágásnyomok vannak rajta - írja a Police.hu. Az alkalmazott értesítette a mentőket, akik ellátták a sérüléseket. A fiú elmondta, hogy három férfi támadta meg, majd az egyikük egy késsel megvágta mindkét kézfejét, és elvették a pénztárcáját.

Fotó: Police.hu Az ajtó

A mentősök értesítették a rendőröket, akik kimentek a helyszínre, és a vércseppeket követve eljutottak egy Murányi utcai lakáshoz, ahol az ajtó üveges része be volt törve. A nyomozók rájöttek, hogy a fiú nem azért sérült meg, mert megtámadták, hanem akkor vágta el a kezét, amikor betörte az üveget. Azért tört be ebbe és a szomszédos lakásba is, mert értékeket keresett, de nem találhatott semmit, mert végül egyik lakásból sem vitt el semmit.

A 18 éves egerfarmosi lakost elfogták, lopás kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki, amit el is ismert.