Vidéken is boldog iskolákat indít a Prezi alapítója

Országosan terjeszkedik tovább a Budapest School, amelynek létrehozását Halácsy Péter, a Prezi nevű világcég egyik alapítója kezdeményezte. Budapesten már három lakásóvoda és négy iskola működik öt helyszínen. Idén szeptembertől új óvodai és iskolai csoportokat indítanak Szegeden, Solymáron és Budafok-Tétényben. Halácsy Péter azt mondta: országos hálózatot akarnak létrehozni, öt éven belül 10 ezer gyerek tanulására szeretnének hatással lenni.

Halácsy Péter és Halmos Ádám, a Libri Kiadói Csoport társ-tulajdonosa 2015-ben eredetileg saját gyerekeiknek alapították a Budapest School mikroóvodákat, majd pedig az iskolát. Az iskolába a gyerekek magántanulóként járnak. Halácsy Péter egy éve azt mondta az Indexnek: azt szeretnék, hogy boldog és kreatív felnőttek legyenek az iskoláikba járó gyerekekből, akiket a 2040-ben várható kihívásokra akarnak felkészíteni.

A lakásokban, korábbi üzlethelyiségekben berendezett iskolákban kis létszámú tanítás zajlik kevert életkorú csoportokban, hogy a diákok egymástól is tanuljanak. Az oktatás nem a tantárgyak zárt rendszerében zajlik, hanem problémák, projektek, témacsoportok szerint. Az írott és beszélt magyar nyelv mellett egyszerre tanítják meg az angolt, és a 21. században nélkülözhetetlen digitális nyelvet. A tandíj havi 120 ezer forint, de a szülők anyagi helyzetétől függően ez lehet kevesebb és több is. Szociális munkások segítségével hátrányos helyzetű gyerekeket is felvesznek az iskolába.

A hálózat bővítésén 2017-től Vészi Gábor dolgozik, aki a londoni Facebook menedzseri pozícióját feladva tért vissza Londonból Magyarországra. Emellett fontos szerepe van a fejlesztésben Molnár Attilának, a Bátor Tábor Alapítvány korábbi vezetőjének és Pintér Zsuzsának, aki egy banki vezetői pozíciót hagyott a háta mögött.

A hálózattá bővítésénél fontos szempont, hogy az iskolák egymástól is tanulhassanak, a tanári közösségek együttműködhessenek, és kihasználják a vidék és Budapest összekapcsolásából származó előnyöket. A hálózat tanárai szoros kapcsolatban állnak egymással, heti és havi találkozóikon közösen dolgoznak a felmerülő kérdések megoldásán, a hasznos folyamatok fejlesztésén és megosztásán, olvasható a Budapest School közleményében.