Lopott fotóval szálltak bele a határon túliak szavazati jogába

Képlopással és hamis állításokkal kampányol egy Facebook-csoport a határon túliak szavazati joga ellen – írta a Magyar Nemzet. "Ez a határon túli család még sosem járt Magyarországon. A szülők most mégis elmennek szavazni, hogy az én gyermekem sorsáról döntsenek" – állt a képen, amely miatt a Facebooknak többen jelezték az uszító tartalmat, a Facebook azonban nem tartja indokoltnak a kép levételét.

Pásztor család nem létezik

Mindehhez a Felsősófalván élő panziótulajdonos, Parajdi Kálmán Endre családi fotóját tették ki a valójában nem is létező Pásztor család képeként. Túl azon, hogy ez az ő és a kép készítőjének a tudta nélkül történt, hazugság is: a Parajdi család élt Magyarországon, a gyerekek is Zalaegerszegen születtek, tíz éve költöztek vissza Felsősófalvára, ahol egyrészt utazási irodát és szálláskereső oldalt visznek, valamint a Sóvidék Panziót és Vendégházat üzemeltetik.

Ráadásul az édesanya nem is regisztrálta magát a választásra, így nem is fog szavazni, nem tették négy évvel korábban sem – jegyezte meg a Magyar Nemzet cikke.