Nemzetbiztonságiakkal fenyegette az állatmentőket a rosszul tartott kutya gazdája

Ha kell, akkor kimegy egy nemzetbiztonsági szerv és sokkal több baja lesz belőle, higgye el! (...) Elindulnak innen a kollégák és elő fogják önöket állítani!

- egy Facebookra felkerült hangfelvétel szerint így fenyegette meg egy megmentett kutya tulajdonosa az Állatmentő Szolgálat Alapítvány munkatársait, amikor telefonon megkereste őket. Az ügy előzménye, hogy az alapítvány korábban több bejelentést kapott egy XI. kerületben élő és kószáló kutyáról, pontosabban arról, hogy milyen rossz körülmények között tartják a gyakran az utcán kóborló ebet. Többen panaszkodtak, hogy az egyébként fajtatiszta kutya rendkívül rossz állapotban van, egy társasház udvarán, a kukák mellett él, feltéve ha épp nem csavarog. A társasház belső udvara és a lépcső is kutyaürülékes volt. Többen próbálták befogni az ebet, esélytelenül, míg végül vasárnap az egyik bejelentőnek sikerült.

Így került az állat az Állatmentő Szolgálat Alapítványhoz, amely azonnal állatorvoshoz vitte. Ekkor beigazolódott a gyanú, hogy a jogszabályoknak nem megfelelően tartott és bűzlő kutya igencsak rossz bőrben van. Tele van bolhákkal, férgekkel, a hallójárata szinte teljesen eltömődött - sorolta az Indexnek a kutya egészségügyi problémáit Némedi Edina, az alapítvány egyik munkatársa. Amikor az állatorvos leolvasta a chipet, kiderült, hogy az arra felvitt cím és telefonszám sem aktuális már. Az is kiderült ekkor, hogy a rendszerben mindössze egyetlen oltást, egy kölyökkori veszettség ellenit regisztráltak eddig a kutyának, amely vasárnap óta karanténban van.

Az állatmentők a Facebook-oldalon tettek közzé egy felhívást, hogy keresik azt az embert, aki a kutya gazdája és aki ezt hitelt érdemlően (például egy oltási könyv bemutatásával) igazolni tudja. Némedi az Indexnek elmondta: a jogszabályok értelmében ők kötelesek visszaadni a kutyát a gazdájának, amennyiben az igazolja, hogy valóban a gazdája. Igaz, ez esetben a jegyzőnél is bejelentést tettek az állatvédők, mert Némedi szerint ha valóban olyan mostoha körülmények között tartják az állatot, mint amiről tudomásuk van, akkor az jogszabályokba ütközik.

A megmentett kutya tulajdonosa végül kedden jelentkezett és Némedi szerint egyből fenyegetőzött, ahogy ez a közzétett videófelvételen hallható. Tudni akarta, hol van a kutya, "mi a pontos cím", de ezt az állatvédők nem árulták el neki. Némedi ezt azzal indokolta, hogy a nőtől azt kérték, igazolja valamivel, hogy ő a kutya tulajdonosa és ezt küldje el e-mailben, de ehelyett fenyegetőzött.

"Ha valaki már a telefonban mindenféle nemzetbiztonságiakkal fenyeget, akkor nem érzem magam biztonságban. Kértük, hogy előtte küldje el a bizonyítékot, hogy ő a tulajdonos és utána megkapja a pontos címet" - indokolta döntésüket Némedi. Valóban, a felvételen hallható, ahogy a nő fenyegetőzik és azt állítja, a minisztériumból küld ki embereket az állatvédőkre.

Némedi az Indexnek elmondta: felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal és beszélt is azzal az emberrel, aki ott a nő felettese. Egyúttal feljelentést is tett a fenyegetőzés miatt.

A felvételen hallatszik, ahogy a nő azt mondja, az állatvédők csak pénzt akarnak tőle. Erre reagálva Némedi lapunknak elmondta: eddig nekik csak költségeik voltak a kutyával kapcsolatban, és szerintük az lenne a természetes, ha ezt a tulajdonos kifizetné. Ugyanakkor már annak örülne, ha normális körülményeket biztosítana a kutyának a tulajdonosa, csakhogy a nő még egy oltási könyvet sem tudott bemutatni. És bár megnevezett egy állatorvost, aki szerinte kezelte a kutyát, Némedi állítása szerint a megnevezett állatorvos nekik egészen mást mondott, ráadásul már nem is praktizál. Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy míg vasárnap még csak egyetlen oltás volt regisztrálva a kutyán, azóta visszamenőleg egy januári oltást is regisztráltak, ami az állatmentők szerint nagyon gyanús. Ezért kértek egy olyan vizsgálatot, amivel kimutatható, milyen oltásokat is kaphatott a kutya korábban - mondta Némedi.

Időközben az állatmentők a tenyésztőt is megtalálták, aki jelezte: nem szeretné, ha a kutya visszakerülne a tulajdonosához.