Orbán Viktor: Lovakrul

Szeretjük Magyarországot, szeretjük a kultúránkat, ezért szeretjük a lovainkat is – mondta Orbán Viktor a felújított Nemzeti Lovarda szombati átadásán. A felújítás 3,2 milliárdba került, és Orbán szerint kellett hozzá egy példaértékű polgári kezdeményezés, amivel sikerült megmenteni azt a pusztulástól, írja az MTI.

Változik ugyan Századok leforgása alatt a' Nemzetekben is, az időkor szerént a' boldogságrul való képzelet; de annak elnyerésére való fáradozás mindég állandóan megmarad.

A kormányfő beszélt arról, hogy „a magyarokban megmaradt a lovas nemzeti lelkület”, ami a lovas társadalomnak köszönhető. Ahogyan az is, hogy az idén 140 éves Nemzeti Lovardát nem tudták "ledózerolni". Az elmúlt évek Orbán szerint azt bizonyítják, hogy kormány és a lovas világ jó lóra tett, amikor szövetségre lépett egymással.

Már többé senki sem akar vesztes lenni semmiben sem, de még a lótenyésztésben sem.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy noha a ló ma már ritkábban látható a mindennapi életben, de a szabály maradt a régi: „mindenkinek akkora a becsülete, ahogy a lovaival bánik.” Senki sem tudhatja pontosan, hogy a magyarok ősei hogyan is érkeztek a Kárpát-medencébe, de az biztos, hogy mindent tudtak a lovakról, és a lovaik is mindent tudtak róluk, mondta.

„Be is nyargalászták együtt Európát a feje búbjától a sarkáig, a mai Belgiumtól az Ibériai-félszigetig és a Balkánig”. Sőt, szerinte nem zárható ki, hogy "azért maradtunk végül itt, a Kárpát-medencében, mert a sztyeppék szabadságához szokott lovaink ezen a helyen érezték magukat a legjobban".

Melly állapotban volt a' lótenyésztés Magyar Országban ez előtt 's millyenben van most, mellyek lehetnek azon okok, hogy éppen azon Országban a' lovak száma és jósága olly igen szembetünőleg hátra vagyon, mellynek a' Teremtő drága ajándékával mind fekvésére, mind nemzeti lelkére, mind más egyéb mindennémü környülállásaira nézve a' lovak hazájának kellene lenni, abban az Országban, mellynek lakosai lóháton hozták Pannoniába, annyi sok századok óta mái napig is még fenn lobogó győzödelmes Zászlóikat?

Orbán Viktor szerint sokáig sorolható, mit sikerült kihoznia Magyarországnak a lónevelésből; Kisbér, Kincsem, Imperiál, Bábolna, Hortobágy, Szilvásvárad: híres lovak és híres ménesek.

Felelevenítette ugyanakkor, hogy a 20. század „elválasztotta a magyar embert a lovától”, a magyar huszárnak ugyanis paripájáról leszállva lövészárokba kellett bújnia, majd a magyar gazdáknak be kellett adniuk a lovaikat a kolhozba, a szocializmus pedig a lovaglást úri huncutságnak nyilvánította. Most azonban "azért jöttünk ide, hogy néhány évtized múlva azt mondhassák az emberek, amikor visszatekintenek erre a hideg februári napra: lehet, ez volt a pillanat, amikor a magyar újra lovas nemzetté nyilvánította magát".

Végül hozzátette azt is: ma már elmondható, hogy az állami ménesgazdaságok ismét a magyar lótenyésztés nemes hagyományainak letéteményesei, ahol új Kincsemek és Imperiálok nőhetnek fel.

Ha tehát a' lótenyésztésből hasznot lehet várni, akkor a' lovak tenyésztésének sikere lészen; ha pedig hasznot várni nem lehet, akkor Hazánkban a' még fenn álló ménesek is kevesedni fognak.

(Borítókép: Koszticsák Szilárd / MTI)