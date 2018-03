Bayer Zsolt feljelentette az őt lelövéssel fenyegető férfit

Bayer Zsolt publicista, a békemenet állandó résztvevője hétfőn feljelentette az őt lelövéssel fenyegető férfit, szemlézi az MTI a Magyar Idők erről szóló cikkét. Bayer vasárnapi sajtótájékoztatóján számolt be először arról, hogy egy internetes bejegyzésben egy férfi azzal fenyegette meg, hogy a békemenet közben egy háztetőn mesterlövészpuskával fogja várni őt és agyonlövi. Bayer Zsolt azt mondta, a feljelentéssel azt szeretné elérni, hogy az interneten se lehessen büntetlenül fenyegetőzni. Azt is leszögezte, hogy eszébe sem jutott, hogy védelmet kérjen, nem fél kimenni az utcára, és a békemeneten is ott lesz.

Mindez egyébként - ezt már nem a Magyar Idők írja, hanem mi - azért is érdekes, mert Bayer maga is fenyegetőző stílusáról ismert, a civileket például a taknyukon és a vérükön akarta kirángatni a parlamentből, de blogján a két nappal ezelőtti bejegyzésének címe nemes egyszerűséggel a "Kurva anyátok!" címet viseli.

De térjünk vissza a Magyar Idők cikkéhez, amely azt írja, hogy a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szerint minden korábbinál több gyalázkodás éri az általuk szervezett március 15-i rendezvényt, a rendőrséggel a szervezők folyamatosan egyeztetnek, de eddig nem merült fel olyan tény, ami miatt meg kellene változtatni a rendezvény menetét - írja a kormányközeli lap. Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője azt mondta, provokátorokra is számít a felvonuláson.