Sólyom László: A kutyapárt sem tud olyat kitalálni, mint a Fidesz

"Szeretem a Kétfarkú Kutya Pártot, szoktam rajtuk nevetni, de azt kell mondanom, hogy a Fidesz jobban teljesít. Megvédeni az országot egy nem létező ellenségtől, na ilyet a kutyapárt sem tud kitalálni" - mondta Sólyom László volt köztársasági elnök a Rajk László Szakkollégiumban tartott keddi előadásán.

Sólyom a rendszerváltásról, az ahhoz vezető folyamatokról, az ellenzéki kerekasztalról, az Alkotmánybíróság kialakításáról és a köztársasági elnöki időszakáról beszélt, de előadása végén kérésre röviden kitért az aktuálpolitikai helyzetre is.

Elmondta, azért szólal meg ritkán, mert úgy érzi, hogy egy "elnökviselt embernek" nem kell beleszólnia a napi ügyekbe, és még elnökként sem mindig volt egyértelmű, hogy milyen témában szólalhat meg, milyenben nem. Köztársasági elnökként viszont a mai napig az egyik legfontosabb tettének tartja, hogy megszólalt az őszödi beszéd után. És beszél most is.



Élesen bírálta a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. Szerinte a Fidesz tényleg úgy érzi, hogy rendszert váltott, az orbáni narratíva szerint az előtte lévő húsz év csak tévelygés volt. Személyi döntéseken keresztül lerombolták az intézményeket. A politikai kinevezettek aszerint tevékenykednek, hogy a NER céljait szolgálják, a politika lehat a legalsó szintekig. Azt ugyan nem gondolja, hogy diktatúra lenne, de

A korábbi berendezkedés elment egy tekintélyelvű rendszer felé.

Állami segítséggel nemzeti tőkésosztály épül, az önkormányzatiságot megnyirbálták, a legtöbb rendszert központosították, sorolta a Fidesz-kormány intézkedéseit.

Az, hogy annak idején erősek voltak az ellensúlyok, szerinte abból is fakadt, hogy minden hatalmon lévő félt attól, hogy legközelebb nem ő győz. A Fidesz azonban ezeket az ellensúlyokat módszeresen leépítette. Az, hogy a parlamenté legyen a főhatalom, régi szocialista törekvés volt, a rendszerváltáskor az MSZMP is hasonló kialakítására törekedett, igyekeztek kevesebb jogot adni az Alkotmánybíróságnak. Az Orbán-kormány így Sólyomot ebből a szempontból is a szocialista időkre emlékezteti.

Sólyom László a rendszerváltás előtti időkről beszélve elmondta, a nemzedékek egy darabig mindig túlélnek.

Ha mi kihalunk, akkor lesz vége a szocializmusnak. már nincs sok hátra, nyugodjanak meg.

A volt köztársasági elnök azt mondta, nagyon örült a hódmezővásárhelyi választásnak. Példaszerű volt az ellenzék összefogása, és sikerült egy jó jelöltet találni. Nem hiszi ugyanakkor, hogy ez általános követésre fog találni.