Egyre biztosabb, hogy visszajön a tél

A Severe Weather Europe legfrissebb posztja szerint a globális modellek szerint hideg betörés lesz Európa nagy részén. A téli időjárás már szombattól érkezik Közép-Európába és a mediterrániumba, és jövő héten is folytatódik. A jóslat már megjelenik az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében is, ami kedd délután kettőkor kiadott frissítésében már azt vetíti előre, hogy péntekről szombatra, majd szombatról vasárnapra jelentősen visszaesik a hőmérséklet, akár 13 fokos csökkenéssel is számolnunk kell.

De nézzük napról napra:

szerdán borús, napos időszakok követik majd egymást, délen eshet is, napközben 9-15 fok várható,

csütörtökön kezdetben csapadékos, majd napos idő mellett 7-16 fokban menetelhetünk a kedvünkre való Békemenetben.

Pénteken esős, borult időnk lesz 7-16 fok mellett,

szombaton napközben országszerte kiadós esőre kell számítani, majd délutántól már havas eső, hó is eshet, és a hőmérő nem fog többet mutatni 3-10 foknál.

Vasárnapra visszaszerzi az országot a tél: havazás, hózápor várható, napközben mínusz 4 - plusz 3 fok várható,