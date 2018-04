Marcsi édesanyja szépen írt és fogalmazott, ő segített a helyi cigányoknak és nem cigányoknak kérelmeket írni. Amikor az anyuka keze lebénult, Marcsi vette át ezt a feladatot. „Utólag már látom, hogy az is szociális munka volt. Anyu betegsége miatt folyamatosan rettegtünk a gyámügytől, ez késztetett arra, hogy utánanézzek a gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző munkának.”

Nemcsak utánanézett, hanem el is végezte a képzést. Itt is, ahogyan a szakközépben is, egyedüli romaként. Ahogy ismerkedett fővárossal, a roma értelmiséggel, hallotta, hogy létezik újságíróképzés romáknak. A felvételin először érezte, hogy az érettségi és a képzései már kevesek, tovább kell tanulnia.

Olyan főiskolát keresett, ami a szociális vonalhoz passzol, így talált rá a Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális Munkás Szakra, ahol nagyon támogató légkör volt. Későbbi munkahelyét, az óbudai családsegítőt a telefonkönyvből kereste ki. Szerencséjére pont díjhátralék-ügyintézési asszisztenst kerestek, ebben már volt tapasztalata. „Szerettem itt dolgozni, egy év után bizonyítani szerettem volna, és jelentkeztem családgondozói pozícióba, ez is egy álom megvalósulása volt számomra.” Marcsinak a szociális munka mellett egy másik álma is volt, a média.

A főiskola végéhez közeledve a Fekete Doboz Alapítvány filmkészítő-képzést indított, amire sikerrel felvételizett. A szociális témák és az újságírás aztán folyamatosan összefonódtak az életében, olyannyira, hogy a képzésen elkészült vizsgafilmet a diplomavédéshez is felhasználta. Szerette volna a szociális témákat a médián keresztül könnyebben emészthetővé tenni.

Később egy gyakornoki program révén bekerült a Magyar Rádióba, ahol a képzés elvégzése után főállást kapott a reggeli 180 perc című hírműsorban. Kiskorában, az iskolába készülődve mindig a Kossuth Rádiót hallgatta édesanyjával, így még egy álma megvalósult. Ez is az anyja „öröksége”, de ez már az ő álma volt. A rádió által diktált mindennapos, kemény tempón a saját érdekében is lassítani kellett, újrakezdésre volt szükség. Az újrakezdéshez tartozott az is, hogy mediátornak képezte tovább magát és megtanulta a magazin-újságírást is, jelenleg az NlCafé oldalon publikálja cikkeit.

„Ha mínuszról indul az ember, sokkal nehezebb elérni a pluszt, mintha nulláról kezdené.” Marcsi így foglalja össze azt, hogy milyen ma romának, szegénynek vagy bármilyen hátránnyal élőnek lenni. Cikkeiben is ezeket az utakat szereti bemutatni, így keresi az interjúalanyait is. Újságírói munkája mellett környezettanulmányokat is készít az Óbudai Családsegítő számára, ahol gyakorta kerül szembe nehéz esetekkel. „Fontosnak tartom, hogy az emberek egyre több roma származású szakmunkással, szakemberrel, értelmiségivel találkozzanak.

Nekem is jólesik az, ha például a bankban az ügyintéző egy roma ember, és ezzel is példát mutat, hogy cigányból nem csak utcaseprő lehet. A felzárkózáshoz szerintem a tanuláson keresztül vezet az út.” Marcsi, amikor 19 éves korában feljött Budapestre, még mindenkinek „csókolommal” köszönt a Nyugatiban, ahogy otthon a falujában tanulta. „Saját példámból kiindulva: protekció és hátszél nélkül is lehet sikereket elérni, lassan, tégláról-téglára építkezve”- vallja. Marcsi a jövőben saját vállalkozást tervez indítani, ahol az emberek motiválásával szeretne foglalkozni, kommunikációs tanácsadóként és mediátor-coach-ként.

Azt az energiát, és pozitivitást, amit másoknak tud nyújtani, a hitéből és az eddig megtett útjából meríti, ebből táplálkozik. „Bízom magamban, és bízom Istenben. Tudom, hogy így nagy bajom nem lehet!”