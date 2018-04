Olyan vizsgálóbizottság felállítását támogatta Hódmezővásárhely polgármestere, amely a Fidesz szerint a polgármestert is érintő gazdasági bűncselekményt vizsgálhat ki. A vizsgálóbizottságot a nem csak a Fidesz önkormányzati képviselői, de egy tartózkodással az ellenzéki képviselők is megszavazták szerda délelőtt, Márki-Zay Péter egyetértésével.

K'Art lett Vásárhely Szeviépje

A város legnagyobb gazdasági bűncselekményéről beszélt Hegedűs Zoltán, a februári polgármester-választáson alulmaradt fideszes önkormányzati képviselő a felállítandó vizsgálóbizottság kapcsán. A Fidesz szerint eddig nem volt mód a bizottság felállítására, noha Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség parlamenti képviselője már két évvel ezelőtt megígérte, hogy kifizetik a K'Art Építészstúdió károsultjait, hatvan alvállalkozót, akik 800 millió forintjukat várják. (A Délmagyarország 80 millió forintról írt februárban, bár a cikkben ez hol az egész összegként van feltüntetve, hol annak olyan részeként, amely a Jobbiknál landolt.)

Megjelent a Márki-Zay facebookos oldalán követhető hódmezővásárhelyi közgyűlésen a károsultakat képviselő Szabó Bálint is, aki éles szavakkal illette a polgármestert is az ügy kapcsán, mondván, Márki-Zay nem követi a város ügyeit, ezért nincs tisztában a részletekkel. Az ügyvéd – aki korábban is kérte, hogy vegye napirendre az ügyet az új polgármester vezette önkormányzat – utalt rá, hogy az eltűnt pénz politikusi zsebekbe és pártok finanszírozására mehetett el, és Márki-Zay is kaphatott abból kampányára a K'Art egykori vezetőjétől, Kendi Imrétől, aki 2014-ben még a Jobbik színeiben indult az önkormányzati választáson.

A Fidesz által egyre inkább jobbikos mutyiként – és a szegedi önkormányzathoz tartozó Szeviép csődbűntettével párhuzamba állítva – tálalt ügyben azonban Szabó korábban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékesét is megvádolta: az ügyvéd már két évvel ezelőtt azt állította, hogy Lázár János ígérete a károsultak kifizetésére azért nem került sor, mert Vidoven Árpád államtitkárnál elakadt az ügy.

Két év alatt tehát nem történt meg a kifizetés, és vizsgálóbizottságot sem állított fel az akkor fideszes vezetésű város, noha a párt önkormányzati képviselői most arról beszélnek, hogy a város is károsultja a K'Artnak – amelyet 100 millió forintért megvásárolt az állam Kendi Imrétől. Márki-Zay Hegedűs Zoltántól – korábbi alpolgármestertől, majd a februári, meglepetést jelentő ellenzéki győzelemig a város ügyvezető polgármesterétől – azt próbálta megtudni, miért nem állítottak fel vizsgálóbizottságot korábban. Hegedűs szerint erre most van mód, mivel a csalás ügyében április 12-én kezdődik a tárgyalás a szegedi bíróságon.

Márki-Zay azt próbálta megtudakolni, hogy ha eddig nem lehetett felállítani a vizsgálóbizottságot, akkor most, amikor még mindig nincs bírósági ítélet, miért lehetne, de nem kapott rá érdemi választ. A polgármester szerint persze, „ha a Fidesz-KDNP már tudja az ítéletet”, akkor megelőlegezhető a bizalom, így felállítható a bizottság, amelynek összetételéről is döntött az önkormányzat, Márki-Zay egyetértésével.